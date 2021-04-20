Нардеп Дубневич сховав від арешту 200 золотих злитків, якими володіла «родинна» компанія

У 2019 році народний депутат Ярослав Дубневич приховав від Антикорсуду 200 золотих злитків вагою кожен по 1 кг. Золото належало кіпрській компанії Energypoint Holding Limited, яка у різні періоди контролювалася членами родини львівського політика. Швидше за все, воно було продано в момент зняття з Дубневича депутатської недоторканності та арешту його майна. Про це йдеться у розслідування Bihus.Info.

Як зазначається у фінансових звітах компанії, золоті злитки у її влансості з’явилися у 2017 році. Зокрема, це 200 злитків по 1 кг та ще 11 злитків по 1 унції.

Нагадаємо, що Ярослав Дубневич є фігурнатом справи щодо розкрадання десятків мільйонів гривень «Укрзалізниці». Через це у жовтні 2019-го Верховна Рада зняла з нього депутатську недоторканність та дала дозвіл на арешт. Тоді нардеп вийшов під заставу, але все майно опинилося під арештом.

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Цікаво те, що проміжок роботи антикорупційних детективів охоплює якраз і рік появи золота у компанії – 2017-й.

Відтак, арешт не торкнувся Energypoint Holding Limited, оскільки на той момент власницею була донька Ярослава Дубневича Роксолана Пиртко. Через два місяці вона вийшла з компанії, а згодом у фінансовому звіті вказувалося, що злитки вже були продані. Їх вартість склала 8 млн доларів.

Точно не відомо, на що пішли виручені від продажу гроші. Однак журналісти Bihus.Info зафіксували, як Ярослав Дубневич приїхав у Верховну Раду на новому Mercedes S500 2020 року випуску. Нинішня вартість такого автомобіля – близько 6 млн грн.

Щодо самої Energypoint Holding Limited, то про прямий зв’язок компанії з сім’єю нардепа поки не повідомлялося. У ЗМІ її згадували як бізнес-структуру, пов’язану з родиною Дубневичів. Так, крім доньки Ярослава Дубневича фірмою також володів його тесть Мирослав Швидкий.

Швидкий нині також значиться власником львівської компанії «Передзвін», яка, в свою чергу, володіє цілим рядом дорогої нерухомості у Львові і колекцією автомобілів. На неї в тому числі записано і вищезгаданий Mercedes. Ці активи також не потрапили під арешт.

Як писав Львівський портал, 31 жовтня 2019 року Верховна Рада дала згоду на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича. Із нардепа зняли депутатську недоторканність. Тоді ж йому повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За даними слідства, він завдав збитки державі на понад 93 млн грн.

Натомість Богдан Дубневич зараз є головою Солонківської ОТГ. Взимку підприємство, яке належить синам братів Дубневичів, очищало територію цієї громади від снігу за 200 тисяч грн.

Нагадаємо, що родина Дубневичів продає землі біля «Арени Львів».

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