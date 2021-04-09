Ryanair запускає зі Львова 14 авіарейсів

Лоукостер Ryanair запускає зі Львова 10 нових напрямків на літній період. також будуть відновлені ще 4 рейси. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

Частину напрямків планували запустити ще торік. Проте через пандемію здійснення польотів дещо змістилося у часі. Також відновлюються деякі рейси, які раніше були скасовані. Тож влітку цьогоріч львів’яни зможуть подорожувати за такими напрямками:

Львів – Каунас

Львів – Будапершт

Львів – Познань

Львів – Вроцлав

Львів – Неаполь

Львів – Барі

Львів – Турин

Львів – Піза

Львів – Палермо

Львів – Венеція – Тревізо

Львів – Краків

Львів – Варшава – Модлін

Львів – Лондон – Стенстед

Львів – Дюссельдорф – Веце

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Броннювати квитки можна вже з 11 квітня.

Окрім того, на сьогодні компанія Ryanair здйснює переліт за напрямками:

Львів – Болонія

Львів – Мілан – Бергамо

Львів – Рим – Ф’юмічіно

Детальніше про понад 60 авіанапрямків зі Львова, які доступні у літній період цього року, за посиланням.

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