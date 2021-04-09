Ryanair запускає зі Львова 14 авіарейсів

Лоукостер Ryanair запускає зі Львова 10 нових напрямків на літній період. також будуть відновлені ще 4 рейси. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.
Частину напрямків планували запустити ще торік. Проте через пандемію здійснення польотів дещо змістилося у часі. Також відновлюються деякі рейси, які раніше були скасовані. Тож влітку цьогоріч львів’яни зможуть подорожувати за такими напрямками:
- Львів – Каунас
- Львів – Будапершт
- Львів – Познань
- Львів – Вроцлав
- Львів – Неаполь
- Львів – Барі
- Львів – Турин
- Львів – Піза
- Львів – Палермо
- Львів – Венеція – Тревізо
- Львів – Краків
- Львів – Варшава – Модлін
- Львів – Лондон – Стенстед
- Львів – Дюссельдорф – Веце
Броннювати квитки можна вже з 11 квітня.
Окрім того, на сьогодні компанія Ryanair здйснює переліт за напрямками:
- Львів – Болонія
- Львів – Мілан – Бергамо
- Львів – Рим – Ф’юмічіно
Детальніше про понад 60 авіанапрямків зі Львова, які доступні у літній період цього року, за посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook
Юлія Осим