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Ryanair запускає зі Львова 14 авіарейсів

Юлія Осим

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Лоукостер Ryanair запускає зі Львова 10 нових напрямків на літній період. також будуть відновлені ще 4 рейси. Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

Частину напрямків планували запустити ще торік. Проте через пандемію здійснення польотів дещо змістилося у часі. Також відновлюються деякі рейси, які раніше були скасовані. Тож влітку цьогоріч львів’яни зможуть подорожувати за такими напрямками:

  • Львів – Каунас
  • Львів – Будапершт
  • Львів – Познань
  • Львів – Вроцлав
  • Львів – Неаполь
  • Львів – Барі
  • Львів – Турин
  • Львів – Піза
  • Львів – Палермо
  • Львів – Венеція – Тревізо
  • Львів – Краків
  • Львів – Варшава – Модлін
  • Львів – Лондон – Стенстед
  • Львів – Дюссельдорф – Веце

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Броннювати квитки можна вже з 11 квітня.

Окрім того, на сьогодні компанія Ryanair здйснює переліт за напрямками:

  • Львів – Болонія
  • Львів – Мілан – Бергамо
  • Львів – Рим – Ф’юмічіно

Детальніше про понад 60 авіанапрямків зі Львова, які доступні у літній період цього року, за посиланням.

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