Одна тільки зарплата: Ганущин живе на правах оренди у дружини

Ексголова Львівської обласної ради та нинішній її депутат Олександр Ганущин торік прожив на одну лише зарплату. Жодних додаткових доходів, нерухомості чи автомобіля у власності він не має. Натомість усім майном володіє його дружина. Про це зазначається у декларації чиновника за 2020 рік.

Так, на посаді очільника ЛОР минулого року Олександр Ганущин отримав заробітну плату трохи більше 635 тисяч грн. Очевидно, прожив лише на неї, оскільки інших доходів не задекларував. Однак ще 100 тисяч грн зберігає готівкою та понад 20 тисяч грн – на банківському рахунку.

Згідно з декларацією, дружині Соломії Ганущин належить житловий будинок на 367,7 кв м та крутий навіс на 50 кв м, розташовані у Брюховичах поблизу Львова. Вона володіє земельною ділянкою площею 600 кв м, що також знаходиться у Брюховичах. Окрім того, у її власності недобудоване господарське приміщення, дровітня, котельна та альтанка, загальною площею 120 кв м. У Ганущина є право лише користуватися усім цим майном.

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Також на дружину зареєстрований автомобіль KIA SORENTO 2015 року випуску, їздити на якому дозволено і її чоловіку.

Торік Соломія Ганущин задекларувала дохід за основним місцем праці у Львівському державному університеті внутрішніх справ у розмірі більше 16 тисяч грн. Ще понад 5 тисяч грн вона отримала у вигляді допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

Готівкою дружина обласного обранця зберігає 6 тисяч доларів США, а на банківському рахунку – понад 22 тисячі грн.

Нагадаємо, Олександр Ганущин очолював Львівську обласну раду упродовж 2015-2020 років. Восени торік пройшов до облради як депутат.

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