Завантаженість covid-лікарень на Львівщині сягла майже 73%. Де найбільше хворих

Станом на ранок неділі, 4 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 3350 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів сягла вже майже 73%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 182 хворих на Covid-19, ще 1316 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 3350 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежать 247 людей, в тому числі 70 осіб під’єднані до апартів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 72,86%.

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Станом на 4 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:

у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 504

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 371

у 8-ій міській лікарні Львова – 278

у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 268

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 203

у Стрийській міській лікарні – 193

у 1-ій міській лікарні Львова – 158

у Стебницькій міській лікарні –152

у 5-ій міській лікарні Львова – 104

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 101

у Рудківській лікарні – 101

у Жидачівській ЦРЛ – 86

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85

у Перемишлянській ЦРЛ – 81

у Пустомитівській ЦРЛ – 74

у Сокальській ЦРЛ – 67

у Буській ЦРЛ – 60

у Львівській обласній клінічній лікарні – 49

у Самбірській ЦРЛ – 48

у Жовківській ЦРЛ – 47

у 1-му пологовому будинку Львова – 40

у Старосамбірській ЦРЛ – 32

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27.

Нагадаємо, 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії.

Найбільше пацієнтів із коронавірусом лежать у лікарні швидкої допомоги. Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих.

Самі медики кажуть, що на одного лікаря зараз припадає близько 50 хворих. Робота йде у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Як писав Львівський портал, Covid-19 підхопили вже понад 108 тисяч мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 865 нових хворих.

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