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Завантаженість covid-лікарень на Львівщині сягла майже 73%. Де найбільше хворих

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 4 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 3350 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів сягла вже майже 73%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 182 хворих на Covid-19, ще 1316 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 3350 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежать 247 людей, в тому числі 70 осіб під’єднані до апартів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 72,86%.

 

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Станом на 4 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:

  • у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 504
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 371
  • у 8-ій міській лікарні Львова – 278
  • у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 268
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221
  • у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 203
  • у Стрийській міській лікарні – 193
  • у 1-ій міській лікарні Львова – 158
  • у Стебницькій міській лікарні –152
  • у 5-ій міській лікарні Львова – 104
  • у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 101
  • у Рудківській лікарні – 101
  • у Жидачівській ЦРЛ – 86
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 81
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 74
  • у Сокальській ЦРЛ – 67
  • у Буській ЦРЛ – 60
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 49
  • у Самбірській ЦРЛ – 48
  • у Жовківській ЦРЛ – 47
  • у 1-му пологовому будинку Львова – 40
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 32
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27.

Нагадаємо, 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії.

Найбільше пацієнтів із коронавірусом лежать у лікарні швидкої допомоги. Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих.

Самі медики кажуть, що на одного лікаря зараз припадає близько 50 хворих. Робота йде у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Як писав Львівський портал, Covid-19 підхопили вже понад 108 тисяч мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 865 нових хворих.

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