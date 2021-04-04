Завантаженість covid-лікарень на Львівщині сягла майже 73%. Де найбільше хворих

Станом на ранок неділі, 4 квітня, у стаціонарах Львівської області лікують 3350 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів сягла вже майже 73%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 182 хворих на Covid-19, ще 1316 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 3350 пацієнтів із коронавірусом. В реанімації лежать 247 людей, в тому числі 70 осіб під’єднані до апартів ШВЛ. Завантаженість лікарень становить 72,86%.
Станом на 4 квітня хворих на коронавірус лікують у таких лікарнях:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 504
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 371
- у 8-ій міській лікарні Львова – 278
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 268
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 221
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 203
- у Стрийській міській лікарні – 193
- у 1-ій міській лікарні Львова – 158
- у Стебницькій міській лікарні –152
- у 5-ій міській лікарні Львова – 104
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 101
- у Рудківській лікарні – 101
- у Жидачівській ЦРЛ – 86
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 85
- у Перемишлянській ЦРЛ – 81
- у Пустомитівській ЦРЛ – 74
- у Сокальській ЦРЛ – 67
- у Буській ЦРЛ – 60
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 49
- у Самбірській ЦРЛ – 48
- у Жовківській ЦРЛ – 47
- у 1-му пологовому будинку Львова – 40
- у Старосамбірській ЦРЛ – 32
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 27.
Нагадаємо, 2 квітня у лікарні на Львівщині госпіталізували 351 пацієнта із Covid-19. Це найбільший добовий показник за весь час пандемії.
Найбільше пацієнтів із коронавірусом лежать у лікарні швидкої допомоги. Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли нових хворих.
Самі медики кажуть, що на одного лікаря зараз припадає близько 50 хворих. Робота йде у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.
Як писав Львівський портал, Covid-19 підхопили вже понад 108 тисяч мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 865 нових хворих.
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Наталя Дуляба