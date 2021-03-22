22 березня у частині Львова та Винників не буде світла: перелік вулиць

Сьогодні, 22 березня, у Львові заплановані відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Зокрема, без світла залишаться мешканці частини вулиць у Франківськома та Залізничному районах міста, а також у Винниках. Про це повідомляє Гаряча лінія “Львівобленерго”, передає Львівський портал.
З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці :
- Кобилиці — буд. 27-31,38,40;
- Веделя — всі будинки;
- Жемчужнікова — всі будинки;
- Музики — буд. 33,35,46,48,50,50а;
- Янева — буд. 6а,г,8,14;
- Холодноярська — буд. 1-13а;
- Любінська — буд. 171-191 непарні;
- Чуваська — буд. 16-41;
- Ударна — всі будинки.
З 9.00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:
- Б.Хмельницького — буд. 7-32;
- Галицька — буд. 15-59;
- Франка — буд. 1-39;
- Піддубного — всі будинки;
- Івасюка — буд. 1-15;
- Замкова — всі будинки;
- Українки — буд. 1-22;
- Шевченка — буд. 1.
Заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонтні роботи, отримувати повідомлення про аварійні відключення електроенергії, а також швидко подавати показники електролічильника можна у сервісах «Львівобленерго» у Telegram та Viber.
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Юлія Осим