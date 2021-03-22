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22 березня у частині Львова та Винників не буде світла: перелік вулиць

Юлія Осим

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Сьогодні, 22 березня, у Львові заплановані відключення електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Зокрема, без світла залишаться мешканці частини вулиць у Франківськома та Залізничному районах міста, а також у Винниках. Про це повідомляє Гаряча лінія “Львівобленерго”, передає Львівський портал.

З 9:00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Львів будуть вулиці :

  • Кобилиці — буд. 27-31,38,40;
  • Веделя — всі будинки;
  • Жемчужнікова — всі будинки;
  • Музики — буд. 33,35,46,48,50,50а;
  • Янева — буд. 6а,г,8,14;
  • Холодноярська — буд. 1-13а;
  • Любінська — буд. 171-191 непарні;
  • Чуваська — буд. 16-41;
  • Ударна — всі будинки.

З 9.00 год. до 17:00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:

  • Б.Хмельницького — буд. 7-32;
  • Галицька — буд. 15-59;
  • Франка — буд. 1-39;
  • Піддубного — всі будинки;
  • Івасюка — буд. 1-15;
  • Замкова — всі будинки;
  • Українки — буд. 1-22;
  • Шевченка — буд. 1.

Заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонтні роботи, отримувати повідомлення про аварійні відключення електроенергії, а також швидко подавати показники електролічильника можна у сервісах «Львівобленерго» у Telegram та Viber.

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