На вихідних у Львові спіймали 55 нетверезих вихідних

Протягом подовжених вихідних до 8 березня у Львові затримали пів сотні водіїв, що сиділи за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’янінь. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Упродовж вихідних 6-8 березня у Львові спіймали 55 нетверезих водіїв. При цьому йдеться не лише про алкогольне сп’яніння, а й про наркотичне.

Так, один із водіїв, що керував своїм автомобілем під дією морфіну, збив пішохода. Ще кілька водіїв вчинили ДТП без потерпілих.

На всіх горе-водіїв склали адмінпротоколи.

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Зазначимо, що недавно в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості. Водій, який вперше попадеться п’яним за кермом, заплатить від 17 000 грн до 51 000 грн штрафу, також його позбавлять водійських прав на 10 років. За третій випадок ще й конфіскують авто.

Додамо, що протягом січня-лютого на території Львівщини нетверезі водії спричини 101 аварію, в яких травмувалися 16 осіб.

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