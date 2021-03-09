ОСТАННІ НОВИНИ

На вихідних у Львові спіймали 55 нетверезих вихідних

Наталя Дуляба

|

Протягом подовжених вихідних до 8 березня у Львові затримали пів сотні водіїв, що сиділи за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’янінь. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Упродовж вихідних 6-8 березня у Львові спіймали 55 нетверезих водіїв. При цьому йдеться не лише про алкогольне сп’яніння, а й про наркотичне.

Так, один із водіїв, що керував своїм автомобілем під дією морфіну, збив пішохода. Ще кілька водіїв вчинили ДТП без потерпілих.

На всіх горе-водіїв склали адмінпротоколи.

Реклама партнерів

Зазначимо, що недавно в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості. Водій, який вперше попадеться п’яним за кермом, заплатить від 17 000 грн до 51 000 грн штрафу, також його позбавлять водійських прав на 10 років. За третій випадок ще й конфіскують авто.

Додамо, що протягом січня-лютого на території Львівщини нетверезі водії спричини 101 аварію, в яких травмувалися 16 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...