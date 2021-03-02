116 випадків за шість днів. На Львівщині зростає кількість випадків повторної госпіталізації з COVID

На Львівщині фіксують збільшення кількості осіб, що потрапляють на стаціонарне лікування з COVID вдруге. Про це 2 березня під час брифінгу повідомила епідеміологиня, керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає Львівський портал.

За її словами, за останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%

«На жаль, спостерігаємо зростання кількості нових випадків захворювання на Covid-19. Окрім того, зростає кількість госпіталізованих. За останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. В лікарнях Львівщини на сьогодні 1580 пацієнтів. Найбільша кількість хворих у співвідношенні на 100 тисяч населення є серед мешканців Львівського і Дрогобицького району», – каже епідеміологиня.

Вона зауважила, що в області фіксують збільшення кількості осіб, що потрапляють на стаціонарне лікування з COVID вдруге. Так, за словами Наталії Іванченко, лише протягом шести днів на Львівщині надійшло 116 повідомлень про випадки повторної госпіталізації з COVID.

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«У нас щоденно збільшується кількість людей, що потрапляють на стаціонарне лікування вдруге. Тому сказати, що я перехворів і мені вже нічого не загрожує, на сьогодні ніхто з нас не може Минулого тижня ми нарахували 86 таких осіб. Сьогодні ми говоримо про 102 такі повідомлення. Це є люди, в яких не просто вдруге реєструвався позитивний результат обстеження на коронавірус, а це ті, стан яких потребував госпіталізації в стаціонари Львівської області. І аналогічна ситуація відбувається в інших областях України, згідно із повідомленням МОЗ» – сказала Наталія Іванченко.

Керівниця лабораторного центру зазначила, що на Львівщина циркулює два генотипа коронавірусу – B1 та В1.1.

«Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров’я про те, що на теренах Львівщини циркулює два генотипа коронавірусу – B1 та В1.1. Тобто ні південноафриканського штаму COVID, ні британського поки що на теренах області не виявлено», – додала вона.

Як писав Львівський портал, про повторне зараження коронавірусом на Львівщині стало відомо наприкінці вересня, коли Covid-19 знову підхопила медсестра сільської амбулаторії у Яворівському районі. Спершу жінка захворіла в травні, а потім – у вересні.

Зазначимо, що наразі відомо про 53 мешканців Львівщини, які вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

Втім вже стверджують, що випадки, коли людина вдруге заразилась коронавірусом, на Львівщині не зникнуть. Через те, що вірус мутує, медики не виключають, що захворіти можна навіть тричі.

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