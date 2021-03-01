У Львові троє хлопців видали себе за контролерів, аби не платити за проїзд у тармваї

У п’ятницю, 26 лютого, працівники відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс» виявили безквиткових пасажирів, які намагалися уникнути відповідальності, представившись контролерами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника директора ЛКП «Львівелектротранс» Віталія Баранського, під час з’ясування обставин стало відомо, що особи не працюють на підприємстві та не мають права для перевірки проїзних документів у пасажирів.

«Здійснивши втечу, порушники у короткий термін були затримані працівниками Шевченківського відділу поліції м. Львова. Свою поведінку пояснили, що це для челенджу», – розповів Віталій Баранський.

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