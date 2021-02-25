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Мерія погодила масштабну забудову ринку біля стадіону «Україна»

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада затвердила детальний план території у районі вул. Липова Алея, який передбачає будівництво 15 багатоповерхівок на місці ринку біля стадіону «Україна». «За» відповідну ухвалу у четвер, 25 лютого, проголосували 49 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджений детальний план території у районі вул. Липова Алея охоплює територію площею 7,6 га, що знаходиться відразу біля стадіону «Україна». Сьогодні тут розташовані торгові ряди ТЦ «Україна» та автостоянка.

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На двох земельних ділянках загальною площею більше 2,8 га тут планують збудувати житловий квартал, три офісні будівлі та дві споруди громадського призначення. Сам квартал складатиметься із 15 багатоповерхівок, які матимуть від 4 до 18 поверхів. Він розрахований на 2 328 нових мешканців.

На нижньому поверсі в одному з житлових будинків збираються створити дитячий садок, втім на скільки місць, наразі невідомо. Жодної іншої освітньої інфраструктури проект не передбачає.

Для потреб нових жителів збудують підземний паркінг, облаштують наземні автостоянки, відпочинкові та спортивні майданчики. Також із боку стадіону «Україна» планують встановити шумозахисні екрани та висадити дерева.

Зазначимо, що на початку сесії депутат Львівської міськради від «ЄС» Олексій Різник заявив про конфлікт інтересів щодо питання затвердження цього детального плану.

Як пишуть Наші гроші.Львів, Олексій Різник є власником компанії «Актив Комплект», яка замовляла розробку детального плану в районі вул. Липова Алея. Водночас він є адвокатом Винниківської тютюнової фабрики, співвласником якої є відомий бізнесмен та забудовник Григорій Козловський. Останній, до речі, зараз є депутатом Львівської облради від «ЄС».

Також видання пише, що містобудівельна рада на своєму засіданні 14 лютого розкритикувала проєкт будівництва багатоповерхівок біля стадіону «Україна» і не погодила його.

Хоча рішення у сесійній залі депутати прийняли швидко без будь-якого обговорення.

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