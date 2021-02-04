Призначили трьох голів РДА на Львівщині. Що про них відомо?

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Золочівської, Самбірської та Стрийської районних державних адміністрацій. Відповідні розпорядження опублікували на сайті глави держави в середу, 3 лютого, повідомляє Львівський портал.

Так, головою Самбірської РДА призначили попереднього голову Івана Ільчишина, очільником Стрийської райдержадміністрації став голова колишньої Сколівської РДА Богдан Янко, а керівником Золочівської призначили також нинішнього керівника Василя Маркевича.

Як писав Львівський портал, раніше Василь Маркевич працював у ТзОВ «Д-Мікс Україна» – компанії, що виготовляє комбікорми для тварин, та очолював Золочівське районне управління юстиції. У грудні 2019 року був призначений головою Золочівської РДА.

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У своїй декларації як кандидат на посаду голови Золочівської РДА Василь Маркевич вказав більше 500 000 гривень зарплати, по 6000 доларів та євро готівки. Їздить він на автомобілі Skoda Octavia Tour 2008 року випуску, а також володіє житловим будинком і двома земельними ділянками в Золочеві.

Щодо Івана Ільчишина, то у своїй щорічній декларації він вказав 175 тисяч гривень зарплати на посаді голови Самбірської РДА. Також торік посадовець отримав 28 тисяч гривень зарплати у ТОВ «Рейнір».

Повноцінного житла Іван Ільчишин не має, проте володіє часткою будинку і гаражів у Львові, має земельну ділянку на Пустомитівщині. Їздить чиновник на Honda CR-V 2008 року випуску, а також зберігає готівкою 125 500 доларів.

Своєю чергою Богдан Янко вказав у декларації, що у Сколівській РДА отримав 374 тисячі гривень платні, ще понад 610 000 гривень гривень становила його пенсія.

Серед майна Янка – три земельні ділянки у Стрию і Славському, будинок і квартира у Стрию, якою користується. Їздить він на автомобілі Volkswagen Passat 2012 року випуску, а також тримає 650 000 гривень готівки.

Як повідомляв Львівський портал, на зарплати і вихідні допомоги чиновників ліквідованих районних державних адміністрацій Кабмін виділив майже 900 мільйонів гривень.

Зазначимо, що процес реорганізації РДА стартував наприкінці 2020 року в межах реформи децентралізації. Так, в Україні вже скоротили кількість районів з 490 до 136. Відповідно, тепер суттєво поменшає районних державних адміністрацій: з 320 їх буде трохи більше 100.

Нагадаємо, раніше на Львівщині було 20 районів та 20 РДА відповідно. Згодом кількість районів скоротили лише до семи, втім їхні території стали більш укрупленими. Детальний поділ Львівської області на сім районів можна переглянути за цим посиланням.

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