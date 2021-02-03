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Мер Івано-Франківська запропонував збирати гроші за секс на Ратуші

Ольга Денисяка

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував збирати по 100 тисяч гривень з охочих зайнятися коханням на оглядовому майданчику місцевої Ратуші. Таку пропозицію він висунув після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що на оглядовому майданчику франківської Ратуші молода пара зайнялась сексом. Про це Руслан Марцінків написав на сторінці у Facebook, повідомляє Львівський портал.

 

Зароблені гроші мер пропонує використати на реставрацію франківської Ратуші.

«Нову послугу введем на ратуші! 100000 грн за зайняттям коханням на фоні панорами міста! Всі кошти підуть на реставрацію ратуші! Є ідея доручити КП Центр розвитку міста та реакреаціі», – написав Руслан Марцінків.

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Зазначимо, що відповідна пропозиція Марцінківа з’явилася після того, як напередодні місцеві ЗМІ повідомили про пару, яка зайнялася сексом на оглядовому майданчику франківської Ратуші.

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