Підкоп могили російського розвідника Кузнецова у Львові виявився фейком

У ЗМІ з’явилася інформацію про те, що у Львові, на місці поховання російського розвідника Миколи Кузнецова, виявили підкоп, про це, зокрема, повідомило видання Вголос.

За даними журналістів Вголосу, на місце виїхала група з представників Нацполіції, аби з’ясувати обставини події.

«Цей інцидент може свідчити про спроби проросійських сил викрасти прах похованого росіянина, оскільки численні прохання Росії щодо повернення родичам та вивезення в Росію останків закінчились відмовою української сторони», – йдеться у повідомленні Вголосу.

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Водночас у коментарі Львівському порталу речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що дана інформація не відповідає дійсності.

«Підкопу могили не було», – зазначила Світлана Добровольська.

Нагадаємо, Виконком Львівської міської ради, врахувавши позицію Служби безпеки України та Міністерства культури, вирішив відмовити у наданні дозволу на перепоховання в Росії останків радянського розвідника Миколи Кузнецова, який захоронений у 1960 році на Пагорбі Слави. Таке рішення прийняли під час засідання виконкому в п’ятницю, 24 квітня.

Ми також публікували позицію Мінкульту щодо цієї ситуації: у відомстві вважають недоцільною передачу РФ останків розвідника.

Зазначимо, що у Львові вже неодноразово розмальовували надгробок на могилі Миколи Кузнецова та навіть крали із нього металеві букви і цифри.

Довідка:

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Останки розвідника ексгумували і перепоховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році.

Ще на початку 2000 років у Львівську міськраду звертались ветерани Єкатеринбурга із проханням посприяти в перепохованні Кузнецова в Єкатеринбурзі. Тоді комісія з військових поховань відмовила їм.

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