Зеленський обіцяє, що у 2021-му медики отримуватимуть від 20 тисяч грн

Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що у 2021 році медики отримуватимуть заробітні плати 20-25 тисяч грн, медичної сестри – 15 тисяч грн, молодшого медичного персоналу до 10 тисяч грн. Про це він заявив у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє Укрінформ.

«Надважливим є підвищення заробітної плати медикам. З 1 вересня це зроблено на 25, 50 та 70 відсотків. Це тільки початок. Згідно з планом МОЗ, у 2021 році мінімальна заробітна плата лікаря має бути 20-25 тис. грн, медичної сестри – 15 тис. грн, молодшого медичного персоналу – до 10-12 тис. грн», – сказав Президент.

Він зауважив, що тема COVID-19 заполонила весь простір, але водночас це не єдиний виклик для медичної галузі. «Фейсбук, інстаграм і мій робочий стіл були заповнені зверненнями лікарів щодо другого етапу медичної реформи. Існував ризик звільнення 50-ти тисяч медиків і закриття 332-ох лікарень. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Всього цього ми не допустили. Не допустили, щоб дитячі лікарі поїхали за кордон, і відбулося катастрофічне зростання дитячої смертності», – наголосив глава держави.

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За його словами, тема медичної реформи викликає жваві суперечки. Бо ця реформа має як беззаперечні переваги, так і відверто слабкі місця. «Наше завдання – зберегти позитивні моменти та виправити помилки. Реформою мають бути задоволені й пацієнти, і медики всіх рівнів», – сказав Зеленський, додавши, що очікує від профільного комітету та міністерства моделі страхової медицини, що могли б з’явитися в Україні.

Крім того, він відзначив необхідність створення та розвиток системи трансплантології.

«В найближчі два-три роки має працювати мережа трансплантаційних центрів. Це допоможе зберегти багато життів українців без необхідності робити дорогі операції за кордоном», – наголосив Президент.

Раніше Львівський портал писав про те, що у МОЗ планують поступово піднімати зарплати лікарям і вже в цьому році їх зарплату хочуть підвищити на 50% від нинішнього рівня. Загалом міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що в Україні зарплата лікарів повинна складати щонайменше 25 тисяч гривень.

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