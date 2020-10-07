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Як дозволити собі більше? Відповідь знають компанія «НоваБудова» і «Студія 1+1»

Омелян Шевчук

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Зіркове подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча в рамках рекламної кампанії для «НоваБудова» розкажуть, чому життя в інстаграм-стилі цілком досяжне для кожного.

Важко уявити життя без соцмереж. Переглядаючи фото в «Instagram», постійно бачимо усміхнені обличчя, фантастичні локації, непідробні емоції. Зрозуміло, що в нас виникає легка заздрість, адже відчути ці моменти – найкраще, про що можна тільки мріяти.

Проте чи варто обмежувати себе лише мріями? «НоваБудова» та «Студія 1+1» запускають рекламну кампанію «Дозволь собі більше», обличчями якої стануть зірки українського телебачення Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Головна мета кампанії – дати зрозуміти всім і кожному: мрії легко конвертувати в реальність і почати по-справжньому насолоджуватися життям, дозволивши собі більше.

А хто, як не особистості, яким довіряють, які досягли всього самостійно, які є авторитетними лідерами думок, зможуть найкраще втілити й передати думки людей про комфортне та щасливе життя? Креативна команда «Студія 1+1» і «НоваБудова» піднімуть завісу й покажуть щасливі миті зіркового подружжя. Адже ніщо так не гармоніює з меседжем «Дозволь собі більше», як красиве життя подружньої пари Юрія Горбунова й Катерини Осадчої – життя в інстаграм-стилі в новій квартирі від «НоваБудова».

«НоваБудова» – інвестиційно-будівельна компанія, головне завдання якої полягає в реалізації ваших мрій про власне житло в комплексі європейського рівня. Саме такими є ЖК «Щасливий PLATINUM» і ЖК «Щасливий» у Львові, ЖК «Crystal Avenue» і ЖК «Щасливий», що на Петропавлівській Борщагівці, ЖК «Щасливий» на Софіївській Борщагівці. А всього за 15 років сумлінної роботи компанія може похвалитися 36-ма багатоповерховими будинками й 2-ма дитячими садками. «НоваБудова» – це більш ніж 240000 збудованих квадратних метрів житла та понад 6500 родин, які отримали житло своєї мрії завдяки нам.

Але проєкти девелопера – не лише затишні квартири, але й високий рівень інфраструктури. Зокрема наразі компанія займається реалізацією торгового центру на території одного зі своїх житлових комплексів. Окрім того, у ЖК «Щасливий PLATINUM» (Львів), ЖК «Crystal Avenue» (Петропавлівська Борщагівка) і ЖК «Щасливий» (Софіївська Борщагівка) буде збудовано супермаркети «Сільпо» загальною площею понад 10000 квадратних метрів.

Перевага компанії «НоваБудова» полягає в надійності. Дотримання встановлених термінів будівництва й наявність необхідних дозвільних документів – основи, на яких ґрунтується співробітництво з клієнтами компанії. І незалежно від того, чи нерухомість купується для щасливого життя, чи для отримання прибутку в майбутньому, можна бути впевненим, що «НоваБудова» запропонує вигідні індивідуальні умови для придбання житла й інвестування в нерухомість.

Реалізувати мрії про красиве й щасливе життя та дозволити собі більше? Легко, якщо робити це з «НоваБудова»!

Звертайтеся за консультаціями до менеджерів відділу продажу за телефоном 067 66 40 546.

Та за адресами: просп. В. Чорновола, 67 та вул. Чайковського, 26

Детальніше за посиланням: platinum.lviv.ua  

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