Депутати дозволили на місці двоповерхівки у центрі Львова збудувати 5-поверховий будинок

Депутати Львівської міської ради погодили детальний план території у районі вул. Л. Мартовича, вул. І. Григоровича, вул. Дж. Дудаєва, який передбачає знесення двоповерхівки на вулиці Поповича, 6 та будівництво на його місці 5-поверхового будинку. За відповідне рішення проголосували 35 депутатів, передає Львівський портал.

Детальний план території передбачає будівництво нового житлового будинку у підніжжі Калічої гори. Так, ОСББ «Грушевський» хоче знести існуючу двоповерхову будівлю на вул. Поповича, 6, а на її місці спорудити новий 5-поверховий будинок.

Як вказано у документі, цей двоповерховий будинок перебуває у незадовільному стані, а на його реконструкцію потрібно чимало коштів. Саме тому ОСББ «Грушевський» запропонував знести будівлю, в якій зараз проживають 25 людей, а натомість спорудити нове житло.

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Згідно з проєктом, мешканці будинку на вул. Поповича, 6, отримають квартири у новозбудованій будівлі. У п’ятиповерховому житловому будинку буде близько 40 квартир, також тут мають намір облаштувати підземний паркінг.

Додамо, що будинок на вул. Поповича, 6 спорудили у 1860-1870-х роках. Тут на початку ХХ століття проживав власник місцевої друкарні Бернард Мюллер, дружина якого видавала журнал «Кухня та здоров’я». Сама двоповерхова цегляна будівля до об’єктів культурної спадщини не належить.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ОСББ «Грушевський» існує з кінця 2013 року. Його керівником є Георгій Пушинський, серед засновників об’єднання – Лілія Князевич, Микола Князевич та Степанія Марчак.

Разом із тим раніше керівником ОСББ «Грушевський» був Ігор Скробацький – співвласник ресторану «Голодний Микола», пивоварні «Кумпель». Також він є співзасновником ОСББ «Свєнціцького-16», де розташована зруйнована вілла «Люсія». Торік у Львові виник скандал, адже ОСББ «Свєнціцького-16» на місці пам’ятки архітектури хотіло звести багатоповерхівку. Для цього об’єднання навіть через суд скасувало статус пам’ятки архітектури, втім мерія подала апеляцію.