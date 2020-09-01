Ярослав Рущишин: «Голос» вимагає виділити кошти з «ковідного» фонду для шкіл

Батьки та вчителі опинились сам на сам з проблемами організації навчання в умовах карантину. Уряд озвучив вимоги і правила щодо навчання, але не виділив фінансів, щоб їх забезпечити. Партія «Голос» ініціює виділення коштів з «ковідного» фонду для підготовки шкіл до роботи в умовах карантину.

Про це заявив народний депутат України Ярослав Рущишин, повідомляє прес-служба львівського осередку партії «Голос».

«1 вересня учні починають вчитися в режимі карантину. Згідно з урядовими постановами, витрати на забезпечення вчителів і дітей антисептиками та масками лягають на плечі батьків та місцеві органи влади. У результаті, школи не забезпечені у повній мірі засобами захисту, не кажучи вже про технічне забезпечення на випадок переходу на дистанційну форму навчання.

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Уряд уже витратив з «ковідного» фонду, який становить 66 млдо грн., на доплати поліцейським 1, 7 млд. грн. (а передбачено аж 2,3 млрд) і 5,8 млрд гривень на ремонт доріг (передбачено 35 млрд). А для 4-ох мільйонів школярів і пів мільйона вчителів з фонду не передбачено ні копійки», — стверджує Ярослав Рущишин.

«Голос» готує звернення до уряду та до Міністерства освіти й науки, а також проєкт постанови, щоб з «ковідного фонду» виділили кошти на освіту. Ми будемо вимагати від уряду її ухвалення.

Ми вимагаємо виділення коштів:

на антисептики та маски для вчителів;

на допомогу вчителям, які захворіли;

на оплати додаткового навантаження на вчителів;

на забезпечення онлайн-освіти. Вже зараз погоджуємо з МОН рішення виділити школам принаймні 1 комп’ютер на 200 учнів», — заявив Ярослав Рущишин.

Гроші у фонді є. На сьогодні витрачено тільки третину цього фонду (менше 20 млрд гривень).

«Роль освіти для суспільства є надважлива, тому маємо відновити повагу до вчителя. І не тільки на словах, а й у матеріальному плані. Що треба зробити? По-перше, повернутися обличчям до педагога і визнати, що цей фах є основоположний для розбудови держави. Ніби усі у міністерських коридорах це розуміють, у передвиборчих програмах обіцяють по 4 тис. доларів вчителям, але далі розмов справа не йде. По-друге, ні в якому разі не припиняти інвестувати в освіту. Під час коронавірусної кризи, перші бюджетні статті, які попали під скорочення були освітні і культурні, частину з них нашій фракції таки вдалося відстояти. Освіта — це довгострокова інвестиція, і, звісно, політикам простіше відремонтувати дорогу і здобути собі політичні дивіденди вже. Однак, якщо ми хочемо стати потужним гравцем на глобальному ринку, перше, куди треба інвестувати — це освіта та культура, а відтак і розвиток інфраструктури», — наголосив народний депутат, секретар комітету з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

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