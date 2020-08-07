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«Незабутній екскурс у минуле». Тартаківський палац запрошує на старт туристичного сезону

Соломія Головіна

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Тартаківський палац, що розташовується у Сокальському районі на Львівщині, запрошує на відкриття туристичного сезону 15 серпня. Про це повідомили у Facebook-спільноті «Тартаків/Tartakiv».

 

«Щовихідних протягом двох місяців ми чекатимемо Вас у нашому палаці, де Ви зможете повернутись в епоху вишуканих вбрань, елегантних інтер’єрів, багатої історії та неочікуваних кульмінацій! Вас чекає незабутній екскурс у минуле, адже ми підготували для вас дещо особливе!», – наголошують організатори дійства.

Отож, 15 серпня, у день відкриття туристичного сезону в палаці, гостей чекатимуть: цікаві екскурсії від наших талановитих екскурсоводів; експозиція кімнати епохи Урбанських; неймовірні костюми часів розквіту палацу для фотосесій та повного занурення у 19 ст; смачнюча польова кухня; локальні смаколики; розваги для дітей; тематичні фотозони.

Особливим гостем вечора буде відомий львівський джазовий піаніст Макс Лан. Також у день відкриття збираються запустити освітлення Тартаківського палацу. Дійство завершиться нічним переглядом фільму просто неба.

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Фото:  «Тартаків/Tartakiv»

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