Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

На ЛКП «Лев» одночасно мешкають 50-60 тварин. Собаки перебувають у нас протягом 21 дня. Маємо дуже хорошу статистику прилаштування – понад 90 %. Інколи стається так, що кільком собакам не вдається знайти дім, таку тварину кліпсуємо і відпускаємо на місце відлову.



І всім здається, що це є погано… Але все це – екосистема міста. Якщо бездомна собака кліпсована, це свідчить про те, що вона не може розмножуватися та бути переносником хвороб, тобто є безпечною для інших господарських тварин. Більше того, у Львові дуже розвинена система опікунів, які турбуються про цих тварин.



Чим корисні ці собаки? Інші пси з навколишніх населених пунктів мігрують туди, де є харчова база. Ті вуличні собаки, що є у Львові, як грубо би це не звучало, – своєрідний живий щит, вони будуть обороняти свою територію і не пустять чужих псів, які можуть принести якусь інфекцію. Також вуличні собаки не допускають проникнення диких тварин у наші парки, зокрема це стосується лисиць, які є природнім резервуаром сказу…



Останнім часом ми помічаємо, що оскільки зменшується кількість безпритульних собак, натомість більшає котів. Чим менше є одного хижака, тим популяція іншого стає більшою, так працює екосистема міста.



Із котами трішки складніше: відсоток прилаштування складає лише понад 30%, оскільки кіт – тварина значно специфічніша, його поведінка не так добре піддається корекції. Якщо кіт є диким, дуже непросто його одомашнити, тому ми змушені відпускати на місце відлову. На підприємстві коти перебувають протягом 5 днів. Але у місті дуже багато людей опікується вуличними котиками. Ми допомагаємо їм кормом, зараз встановлюємо так звані «годівнички-котівнички». Також додам, що коти виконують у місті певну дератизаційну функцію… Ніхто не каже, що котикам не потрібна сім'я, їх просто потрібно стерилізувати. Тому ми плануємо надалі робити акцент не лише на собаках, а й на котах.



Загалом слід наголосити, що у Львові розвинулась своєрідна мода на бездомних собак. Мешканці можуть просто прийти до нас у ЛКП «Лев» і взяти собачку, щоб вигуляти його, а потім повернути назад. Така собі послуга «собака напрокат» (сміється, – ред.). Це дуже класно, таким чином ми популяризуємо гуманне ставлення до тварин. Буває так, що люди приходять, кілька разів вигулюють, а потім вирішують забрати додому тваринку. Відсоток прилаштування собак говорить про те, що це і справді модно.

