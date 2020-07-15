Ми переїхали до Львова у квітні 2018 року, згодом я пройшов конкурс і став хормейстером. Для гендиректора Львівської опери Василя Вовкуна це звісно був надзвичайний ризик, тому що зараз мені 26 років і з усього мого хорового колективу я – наймолодший. Василь Володимирович розумів всю складність цієї ситуації, адже деякі люди працюють у хорі більше ніж я живу…



За два роки моєї роботи у Оперному театрі ми з колективом вже притерлися один до одного. Як на мене, мій вік не заважає нашій роботі. Коли виходиш до хору, стаєш за пульт, нема ніяких проблем.



Люди мають тобі повірити та побачити, що ти можеш дати їм ту інформацію, якої вони не знали, побачити, що ти вмієш і гориш бажанням зробити краще. Після цього питання віку відходить навіть не на другий, а на десятий план.



Не так давно музичним керівником Львівської опери призначили Івана Чередніченка, якому нещодавно виповнилося 33 роки. Я думаю, що це добре, коли театр омолоджується. Молоде і старше покоління можуть вчитися один в одного. Напевно, це і є ідеальне поєднання.

