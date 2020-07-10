Мерія дозволила розбудувати історичну віллу на Новому Львові

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив розбудову вілли на вул. Тернопільській, 15 – пам’ятки архітектури, яку торік викупили із комунальної власності. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком видав громадянці Любові Лучечко містобудівні умови та обмеження на реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Тернопільській, 15. Йдеться не лише про відновлення вілли, а й про влаштування додаткових приміщень на горищі та у підвалі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Згідно з розробленим проєктом, на віллі планують відреставрувати сигнатурку (маленьку вежу) та люкарню (мансардне приміщення), замінити дахові конструкції та покриття, відновити фасадне покриття. Крім цього, у будинку збираються облаштувати два ґанки: один спорудять замість існуючого дерев’яного, інший – відновлять відповідно до архівних матеріалів.

Після реставрації двоповерхова вілла отримає ще й повноцінний третій, мансардний поверх.

Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що після всіх робіт висота вілли має залишитись незмінною.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, що будинок на вул. Тернопільській, 15, який є пам’яткою архітектури, входить у межі історичного ареалу Львова. Донедавна він був у комунальній власності, проте влітку 2019 року мерія виставила його на продаж. Віллу за 5,7 млн грн придбала 69-річна Любов Лучечко.

Додамо також, що на фасаді вілли збережене скульптурне зображення гербу родини Андрейовських, яка колись тут мешкала. Після війни у будинку розмістили військкомат, потім – ЖЕК «Новий Львів», котрий у 2010-х роках став частиною ЛКП «Житловик-С».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.