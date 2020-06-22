Степанов заявив про звільнення керівника Львівського обласного лабораторного центру

Керівника Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Романа Павліва звільнили з посади. Про це під час брифінгу у Львові повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

«Мною прийнято рішення про підсилення керівництва Львівського обласного лабораторного центру. Тому що та черга, яка виникла на ПЛР-тести, та яку ми розвантажили за рахунок лабораторних центрів в інших міста країни – це все недопустимі речі. Тому у Львівському обласному центрі буде інша людина, яка виконуватиме обов’язки керівника», – зазначив Степанов.

Проте він не повідомив, що виконуватиме обов’язки керівника Львівського обласного лабораторного центру.

Також очільник МОЗ зазначив, що найближчим часом планують посилити роботу лабораторного центру Держспоживслужби у Львівській області.

«На сьогодні там проводять це 30-40 тестувань в день. Проте при тих можливостях, які вони мають, їх роботу можна довести до 300 тестувань методом ПЛР. Вся проблематика в тому, що потрібно залучити додаткових фахівців. Ми домовилися із заступником голови ЛОДА Іваном Собком, що найближчими тижнями вони підсилять кадровий потенціал Держспоживслужби у Львівській області», – додав міністр охорони здоров’я.

Зазначимо, станом на сьогодні Львівський обласний лабораторний центр МОЗ практично вийшов на нульову чергу за результатами ПЛР-тестів на коронавірус. Біоматеріали, які були в черзі, надіслали до лабораторій у Київську, Кропивницьку та Тернопільську області.

Додамо, що у Львівській мерії також запевняли, що на результати ПЛР-тестів на COVID-19 більше не доводиться чекати тижнями.

Раніше Львівський портал детально розповів про ситуацію із затримкою результатів тестувань на COVID-19 у матеріалі «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Як відомо, у Львові працюють п’ять лабораторії, які проводить ПЛР-тестування на COVID-19: обласний лабораторний центр МОЗ України, лабораторія Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Львівський військовий госпіталь, лабораторії Центру легеневого здоров’я та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Крім цього Львівська міська рада анонсувала відкриття нової сучасної лабораторії для ПЛР-тестувань у лікарні швидкої медичної допомоги.