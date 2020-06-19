Світ балету навиворіт

Видатна радянська артистка балету Майя Плісецька колись поділилася секретом своєї дієти – просто не їсти. От і у мене так було. Рот на замок і все, робила собі кілька розвантажувальних днів, щоб дати відпочинок організму. Але моє життя розділилося на до і після карантину, бо тепер я навчилася правильно харчуватися. Знаю, як з'їсти той же тортик, але не набрати зайвої ваги, тому що він буде без цукру і з гречаної муки.



І так, я дуже серйозна солодкоїжка (усміхається, – ред.). Для мене було краще з'їсти одну цукерку в день і більше нічого, ніж харчуватися нормально. Але це неправильно, тіло дає про це знати.



Загалом моя форма залежить від вистав. Якщо я знаю, що у мене «Лебедине озеро», то я точно схудну. Я себе такою худою, як після цього балету, не бачила ніколи (сміється, – ред.). Є вистави, для яких потрібно більше сил і інколи, сама цього не помічаючи, починаєш трішки більше їсти. Побачу, як тепер це відбуватиметься при правильному харчуванні. Бо раніше, як я вже казала, у мене був єдиний варіант – максимально зменшити кількість спожитої їжі. Однак важливо перед самим виступом дозволити собі трішки більше, щоб мати енергію і сили.



Що стосується стереотипів, то найчастіше запитують: «А ти взагалі щось їж?». Так, ми дійсно їмо (сміється, – ред.). При чому у кожного це по-різному: є артисти, які їдять багато і зостаються в пречудовій формі. Зазвичай ми такому везінню заздримо (сміється, – ред.).

