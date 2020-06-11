Роман Онишкевич: «За майбутнє» ваших дітей. Батенко визбирав усе лайно, або де дивиться Фаріон»

Керівник Центру експертних досліджень «Тема» про створення на Львівщині депутатської групи партії «За майбутнє», яку утворюють під місцеві вибори, і пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським:

«Аби не звинувачували, що засмічую стрічку постами про політику, прошу розцінювати цей пост виключно, як допис про бляд…й. Грядуть місцеві вибори і треба бути вельми обережними, аби ваш родич депутат за пару баксів не вирішив «За майбутнє» ваших дітей. Батенко визбирав усе гівно, або де дивиться Фаріон! – так пасувало би назвати цей пост.

Після того, як у Верховній Раді створилася група «За майбутнє» імені добродія Бєні, місцеві пахолки олігарха (у нашому разі це нардеп від Золочівщини Тарас Іванович Батенко), заповзялися створювати місцеві форпости задля атаки на місцеві вибори. Особливо хвацько взялися до роботи у Золочівській райраді. Там створили групу «За майбутнє», адептами якої раптово виявилися аж 13 депутатів. Загалом до лямпочки. Бо хазяїн є хазяїн, най би собі створювали. Але…

Те, що до групи увійшли усі четверо депутатів від УКРОПу – зрозуміло. Двоє від «Народного контролю» – ясен пень, яка партія, такі депутати. Що увійшов голова ради від НРУ пан Банах – не дивина, для тих, хто знає, що містечкових вожчиків колись славної партії вигулюють на повідку добродії Дуби (звісно, коли вожчики чемно просяться попісяти). От що насправді кепсько – що всралися порошенківці – «За майбутнє» розгледів сам лідер їхньої фракції пан Дзядига.

Ну а вишенькою на торті виглядає дуже націоналістичний вчинок традиційно націоналістичної фракції «Свобода»: троє з чотирьох їхніх обранців, уключно з головою фракції не скремпувалися піти під проект, який недвозначно прив’язують до юдейських грошів (сподіваюся пані Фаріон, яка щотижня проповідує єдино істинну найнаціоналістичну націоналістичність своєї партії, не поскаржитися на мене за розпалювання міжнаціональної ворожнечі). Отаке от. Цей пост не про Коломойського, чи Батенка. Бо чого, питається, звинувачувати тих, хто купує. Винен завше той, хто продає. Точніше, продається».

Як відомо, 10 червня, на сесії Золочівської районної ради була створена депутатська група «За майбутнє» до складу якої увійшли 13 депутатів:

Список:

– ВО «Свобода» (3 з 4 депутатів, в тому числі голова фракції Р. Ящук);

– «Народний Контроль» (2 з 2, в тому числі голова фракції М. Надеберний;

– голова фракції «Радикальної партії» – Л. Фуртак;

– голова фракції «Солідарніст»ь Д. Дзядига;

– «УКРОП» (4 з 4, голова фракції М. Мороз)

– голова Золочівської районної ради Олег Банах (НРУ);

– Б. Кальмук, позафракційний.