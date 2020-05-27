Зробити тату – найкращий сувенір зі Львова

З періодом відпусток багато туристів відвідує Львів не лише, щоб насолодитись архітектурою, затишною атмосферою та запахом кави з кардамоном, а й переконатись у майстерності місцевих художників тату.

До Львова мандрують туристи не лише з України, а й з інших країн та далеких континентів, щоб зробити тату у Львові.

Ми поцікавилися у майстра та, водночас, власника однієї з найрейтинговіших студій міста Custom House Tattoo, Олександра, що так приваблює закордонних туристів зробити тату саме тут?

– Наш тату салон з перших днів був орієнтований на іноземців. Тому, ми прагнули створити максимально комфортні умови та надавити послуги лише найвищої якості. Для нашого клієнта є пріоритетом:

Професійність та досвід майстрів, як ключовий фактор. Людина має бути певна, що ми можемо створити таке тату, за яким вона приїхала. Для цього варто лише переглянути портфоліо наших робіт на сайті чи у соціальних мережах. Це все є доступно сьогодні, і якщо людина в цьому розуміється, то точно оцінить якість та професіоналізм наших майстрів.

Якісні матеріали — гарантія довговічності татуювання, а також ще більш довготривалий ефект яскравості та насиченості. Ми використовуємо лише сертифіковані та брендові чорнила, які гарантуватимуть відмінний результат протягом багатьох десятиліть.

Найвищий рівень безпеки та чистота це, мабуть, домінантна складова тату сервісу. Ми ретельно слідкуємо за чистотою робочого місця. Крім цього, усі інструменти проходять стерилізацію в спеціальний електричній машині автоклаві, яку використовують у медичних заклад. Безпека та здоров’я нашого клієнта для нас є на першому місці.

Ціна на художнє татуювання в Україні є значно дешевшою ніж в Європі чи Америці. Тому, наш клієнт отримує ідеальне тату за доступною ціною.

– Який стиль тату найчастіше полюбляють робити іноземні клієнти?

– Важко сказати, це можуть бути найрізноманітніші стилі, починаючи від black&grey, color закінчуючи треш полькою. Дуже полюбляють патріотичні татуювання, з символом прапора чи будь-якою іншою державною символікою. Проте, можна з упевненістю сказати, що іноземці приїжджають за великими та складними тату проєктами, які потребують навиків, часу та досвіду.

– На скільки тенденція робити тату стала популярною серед львів’ян?

– Тату — це не просто декорація тіла, це вид мистецтва, яке дуже часто носить певний символізм. І все більше людей прагнуть викарбувати на своєму тілі щось особливе чи пам’ятне. Львів — це розвинуте європейське місто, яке знаходиться на хвилі розвитку бодіарту. Дуже часто місцеві клієнти приходять до нас, прочитавши позитивні відгуки іноземців. Це завжди приємно, коли твою роботу високо оцінюють.

– Який ваш принцип роботи?

– Робити все як для себе. Тату салон Custom House Tattoo – це восьмеро майстрів, які не лише створюють татуювання, а й часто самі сідають у крісло клієнта, щоб втілити свої художні мрії. Тому, завжди працюємо на результат. Від цього ми отримуємо неабияке задоволення, коли бачимо щасливий та задоволений вигляд клієнта. Для нас це більше ніж робота, це справа усього життя.

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