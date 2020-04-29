ОСТАННІ НОВИНИ

У Франківському районі за 1,5 мільйона ліквідують тріщини на дорожньому покритті

Вероніка Рой

|

У Франківському районі Львова проводять роботи з ліквідації тріщин на дорожньому покритті. На їх ремонт з бюджету передбачили 1,5 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Такі роботи у Франківському районі тривають вже три дні. Наразі ремонт проводять на перехресті вулиць Сахарова – Княгині Ольги – Горбачевського. За словами голови Франківської РА Ореста Тимчишина, ліквідація тріщин дозволяє краще зберігати дорожнє полотно і унеможливлює утворення ямковості.


«Це сучасна і дуже ефективна технологія з ремонту тріщин на вулицях з крупнозернистим асфальтобетонним покриттям. Ремонт тріщин не допускає в майбутньому їх вилущування і утворення ямковості. Цю технологію ми почали застосовувати у 2017 році з вул. Наукової. В наступних роках в такий спосіб ми ліквідовували тріщини на вул. Кн. Ольги, вул. Кульпарківській, частково на вул. Стрийській. А цього року, вже третій день ми працюємо на перехресті вул. Сахарова – Княгині Ольги – Горбачевського, адже тут було достатньо тріщин, і після карантину тут відновиться насичений автомобільний рух. А зараз, в час карантину, можемо спокійно працювати», – розповідає Орест Тимчишин.

На ремонт тріщин у бюджеті Франківської РА передбачено 1,5 млн грн.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...