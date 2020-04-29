У Франківському районі за 1,5 мільйона ліквідують тріщини на дорожньому покритті

У Франківському районі Львова проводять роботи з ліквідації тріщин на дорожньому покритті. На їх ремонт з бюджету передбачили 1,5 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Такі роботи у Франківському районі тривають вже три дні. Наразі ремонт проводять на перехресті вулиць Сахарова – Княгині Ольги – Горбачевського. За словами голови Франківської РА Ореста Тимчишина, ліквідація тріщин дозволяє краще зберігати дорожнє полотно і унеможливлює утворення ямковості.



«Це сучасна і дуже ефективна технологія з ремонту тріщин на вулицях з крупнозернистим асфальтобетонним покриттям. Ремонт тріщин не допускає в майбутньому їх вилущування і утворення ямковості. Цю технологію ми почали застосовувати у 2017 році з вул. Наукової. В наступних роках в такий спосіб ми ліквідовували тріщини на вул. Кн. Ольги, вул. Кульпарківській, частково на вул. Стрийській. А цього року, вже третій день ми працюємо на перехресті вул. Сахарова – Княгині Ольги – Горбачевського, адже тут було достатньо тріщин, і після карантину тут відновиться насичений автомобільний рух. А зараз, в час карантину, можемо спокійно працювати», – розповідає Орест Тимчишин.

На ремонт тріщин у бюджеті Франківської РА передбачено 1,5 млн грн.

Детальніше про цьогорічні ремонти доріг у Львові читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Фото: ЛМР