Від 6 квітня набрали чинності посилені карантинні заходи

Від понеділка, 6 квітня, вступає в силу рішення уряду про посилення карантинних заходів, передає Львівський портал.
Відтак забороняється:
- з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);
- перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;
- відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги.
При цьому наголошується, що особи, які перетнули кордон, підлягають обов’язковій 14-денній обсервації (крім дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних та морських суден, якщо нема підстав вважати, що вони були у контакті з хворою особою).
Львівський портал повідомляв, що уряд наполегливо рекомендує перебувати надворі у медчних масках або респіраторах.
Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.
За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.
Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.
Ольга Денисяка