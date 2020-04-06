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Від 6 квітня набрали чинності посилені карантинні заходи

Ольга Денисяка

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Від понеділка, 6 квітня, вступає в силу рішення уряду про посилення карантинних заходів, передає Львівський портал.

 

Відтак забороняється:

  • з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски;
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);
  • перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу;
  • з 6 квітня переміщення групою осіб більш ніж дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності);
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;
  • відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги.

При цьому наголошується, що особи, які перетнули кордон, підлягають обов’язковій 14-денній обсервації (крім дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних та морських суден, якщо нема підстав вважати, що вони були у контакті з хворою особою).

Львівський портал повідомляв, що уряд наполегливо рекомендує перебувати надворі у медчних масках або респіраторах.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.

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