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У Львові перекрили вулицю Хуторівка: схема об’їзду

Ольга Денисяка

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Від 6 квітня до 6 липня 2020 року проїзд на вулицею Хуторівка – обмежено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Двосторонній рух буде організовано на смузі руху з Сихова (пр. Червоної Калини) до вул. Стрийської, а смуга від вул. Стрийської до Сихова буде перекрита.

Обмеження проїзду на вул. Хуторівка, на ділянці від вул. Стрийської до пр. Червоної Калини, відбудеться з 08:00 год. 6 квітня і до 6 липня 2020 року.

Проїзд по вулиці відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми:

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Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на вул. Хуторівка проводиться влаштування каналізації та водопроводу.

На вулиці облаштують:

  • велодоріжку;
  • хідники;
  • оновлять дорожнє покриття;
  • запустять рух нового тролейбусного маршруту «вул. Наукова  – пр. Червоної Калини».

Фото: ЛМР

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