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На Львівщині керівник держпідприємства вимагав хабар за продаж списаних бочок

Ольга Денисяка

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1 квітня на хабарі затримали керівника держпідприємства у Камянці-Бузькій. Чоловік вимагав тисячу доларів за надання дозволу на продаж списаних металевих бочок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Керівника одного з державних підприємств у Камянці-Бузькій затримали під час отримання хабара у розмірі однієї тисячі доларів.

53-річний чоловік вимагав «винагороду» за надання дозволу на продаж списаних металевих бочок, які є основним засобом підприємства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

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