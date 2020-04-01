На Львівщині керівник держпідприємства вимагав хабар за продаж списаних бочок

1 квітня на хабарі затримали керівника держпідприємства у Камянці-Бузькій. Чоловік вимагав тисячу доларів за надання дозволу на продаж списаних металевих бочок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Керівника одного з державних підприємств у Камянці-Бузькій затримали під час отримання хабара у розмірі однієї тисячі доларів.

53-річний чоловік вимагав «винагороду» за надання дозволу на продаж списаних металевих бочок, які є основним засобом підприємства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.