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Чиновниця ЛМР Галина Слічна за місяць заробила 69 тисяч

Соломія Головіна

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У лютому заступниці міського голови з гуманітарних питань, в.о. директора департаменту гуманітарної політики Галині Слічній нарахували 69 тис. грн зарплати, де більше 33 тис. грн становить премія. Про це повідомила Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит Варіантів.

 

У лютому цього року заступниці міського голови з гуманітарних питань Галині Слічній нарахували 68 185,93 грн заробітної плати. Зокрема, у цю суму увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 9 600 грн;

– доплата за ранг – 457,14 грн;

– надбавка за вислугу років – 3 017,14 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 13 074,29 грн;

– премія – 33 600 грн.

– допомога із тимчасової непрацездатності – 9 437,36 грн.

Із цих коштів Слічна сплатила 12 453,47 грн податку з доходів фізичних осіб, 1 037,79 грн військового збору. Відтак, фактично виплачена заробітна плата чиновниці за лютий цього року без податків, зборів та перерахувань становила 55 694,67 грн.

Також Львівський портал інформував, що міський голова Львова Андрій Садовий у лютому нарахували 81 тис. грн зарплати, а заступнику з містобудування Любомиру Зубачу  – 173 тис. грн.

Фото: ЛМР

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