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У першого інфікованого коронавірусом в Україні вже негативний результат тесту

Ольга Денисяка

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У мешканця Чернівців, який став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат. Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, передає hromadske.

 

Заступниця голови Чернівецької ОДА наголосила, що про одужання можна говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус

«Сьогодні ми отримали перший негативний від пацієнта №1, у якого попередні результати були позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо результат так само буде негативний, то можемо говорити про одужання і виписання пацієнта»,  – заявила Наталія Гусак.

Львівський портал повідомляв, що перший випадок коронавірусу виявили 3 березня у чоловіка з Чернівців, який разом із дружиною повернувся з Італії.

Наразі офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

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