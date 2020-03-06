На Львівщині затримали нелегального провайдера

Правоохоронці припинили діяльність провайдера, який незаконно ретранслював найвідоміші українські телеканали у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За версією слідства, фігуранти створили кілька ТОВ та ПП, через які і надавали послуги. Клієнти могли обирати зручний для себе «пакет каналів», у який входило щонайменше 16 найвідоміших українських каналів.

За такою схемою зловмисники працювали два останні роки, а головний офіс розташували на Закарпатті.

Під час семи обшуків у фігурантів вилучили понад 120 одиниць мережевого обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, накопичувачі інформації, документацію, печатки, чеки та чорнові записи.

Чоловіків звинувачують у порушенні авторського права. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Фото: прокуратура