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На Львівщині затримали нелегального провайдера

Ольга Денисяка

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Правоохоронці припинили діяльність провайдера, який незаконно ретранслював найвідоміші українські телеканали у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, фігуранти створили кілька ТОВ та ПП, через які і надавали послуги. Клієнти могли обирати зручний для себе «пакет каналів», у який входило щонайменше 16 найвідоміших українських каналів.

За такою схемою зловмисники працювали два останні роки, а головний офіс розташували на Закарпатті.

Під час семи обшуків у фігурантів вилучили понад 120 одиниць мережевого обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, накопичувачі інформації, документацію, печатки, чеки та чорнові записи.

Чоловіків звинувачують у порушенні авторського права. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Фото: прокуратура

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