27 лютого у Залізничному районі працюватимуть водовозки

Після ремонту водопроводу на вулиці Данила Апостола жителям Залізничного району почала надходити брудна вода. Відтак у четвер, 27 лютого, з 11:00 год. у вище вказаному районі працюватиме водовозка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

26 лютого через ремонт водопроводу 100 вулиць у Залізничному районі залишились без води. Однак, після відновлення водопостачання, до споживачів району почала поступати вода, забруднена залізом. Тому з 11:00 год. у Залізничному районі працюватиме водовозка, а всім споживачам підприємства, які мешкають на цих 100 вулицях, буде проведено перерахунок оплати за водопостачання.

«Маємо 95 скарг на неналежну якість води. Від ранку аварійні бригади промивають водогони за всіма зафіксованими випадками. Водночас із 11:00 год. працюватиме водовозка на вул. Городоцькій, 319−317, а потім на вулицях, звідки надходитиме найбільше скарг», – коментує головний інженер ЛМКП «Львівводоканал Анатолій Шимоняк.

Нагадаємо, йдеться про вулиці: Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигода, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона — від № 166, непарна сторона — від № 241 і до кінця вулиці), Виговського (парна сторона — від № 70, непарна сторона — від № 31 і до кінця вулиці), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, А. Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона — від № 48, непарна сторона — від № 71 і до кінця вулиці), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Данила Апостола, Тернова, Болбочана, Сполучна, Ганцова, П’ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Зимновідська,