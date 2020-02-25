– Ти згадав про оперу в Мюнхені, порівняй цей досвід із роботою у львівському театрі?



– У Львівській опері артиста балету якось більше цінують, більше готові прислухатися до нього. У Мюнхені ж треба відтворити все, що зробив постановник до найменших дрібниць. Не можна додавати свої емоції, ти наче працюєш за шаблоном. Натомість у Львівській опері мені подобається те, що тут дають творчу свободу, є можливість розкрити свій потенціал.



Після Мюнхена мені було дуже легко призвичаїтися до Львова, тут як у Європі. Це справді «вау»: я потрапив у європейське місто, але тут розмовляють рідною мовою (усміхається, –ред.).



– Які взагалі твої найулюбленіші виконані партії у нашій опері?



– Насамперед, це балет «Баядерка», де я виконував роль воїна Солора, а також балет «Жізель», де я грав графа Альберта.



Коли ти танцюєш одну й ту ж постановку в тридцятий чи сороковий раз, то можеш в голові трішки змінювати це лібрето. Так, у балеті «Жізель» щоразу можна бути різним. Наприклад, хлопцем, який заблукав між своєю любов'ю та жінкою королівського походження, яку йому нав'язали, чи навпаки – парубком, який сам цього захотів на зло комусь… Це може бути не дуже помітно глядачеві, але все-таки ти це проговорюєш по-новому. Щоб не втрачати інтерес, власне, і потрібно щось змінювати. Можна одягнути трико іншого кольору і це вже буде нова вистава.



Насправді є ще дуже багато партій, які б дуже хотілося станцювати. До прикладу, балет «Онєгін» Джона Кранко. Це просто божественна музика і партія, для хлопця – це дуже круто. Також мені імпонує балет «Спартак» Арама Хачатуряна, я б хотів зіграти партію римського полководця Красса. А ще – балети Кеннета Макміллана «Манон» та «Майерлінг», які йдуть Лондоні.



