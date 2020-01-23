Львівський перинатальний центр очолить Марія Малачинська

На посаду директора Львівського обласного перинатального центру обрали Марію Малачинську, яка зараз очолює Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення. Таке рішення підтримала конкурсна комісія, яка сьогодні, 23 січня, проводить своє засідання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

За Марію Малачинську проголосували 6 членів комісії.

«На цю посаду також претендувала завідувачка II гінекологічного відділення перинатального центру Ірина Біль. Обидвоє кандидаток представили свою візію розвитку установи на короткосторокову та довгострокову перспективу», – йдеться у повідомленні Львівської облради.

У результаті, конкурсна комісія рекомендуватиме депутатському корпусу Львівської обласної ради затвердити кандидатуру Марії Малачинської на посаду директора Львівського обласного перинатального центру та укласти з нею контракт терміном на 5 років.

Додамо, тепер її кандидатуру мають погодити на сесії Львівської обласної ради.

Зазначимо, з квітня 2019 року виконувала обов’язки директора Львівського обласного клінічного перинатального центру доктор медичних наук, професор Олександра Бойчук з Івано-Франківська.

Марія Малачинська розповідала у інтерв’ю Львівському порталу, як «розкрутити» бренд перинатального центру і зробити так, щоб сюди приїздили пацієнти навіть з-за кордону, детальніше про це читайте тут.

Зазначимо, обрати керівника Львівського перинатального центру намагались обрати три рази.

Про всі перипетії довкола обрання очільника Львівського перинатального центру, які відбувалися у 2018 році, читайте у матеріалі Львівського порталу «Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали».