ЛьвівОпера одна з перших і найдавніших учасниць від України в міжнародній організації Опера Європа. Саме Львівська національна опера кілька років тому ініціювала проведення її засідань в Україні, в місті Києві. Нині, можемо констатувати, що після проведення її платформ, оперне життя в Україні пожвавішало, до організації долучились багато українських театрів.



Власне цього року засідання Опери Європи відбувалося у двох країнах: Франції та Німеччині. Представники театру черговий раз стали учасниками багатьох дискусій у Страсбурзі та Карлсруе з переглядом прем'єрних вистав.



До речі, для Львівської національної опери сьогодні, як зазначається дирекцією театру, є найцікавішими творчі процеси, що відбуваються в оперному житті Німеччини. Саме тому, представники театру побували в Штутґарті і познайомилися з хореографічною школою, переглянули прем'єру балету «Один з..» (One of a Kind) всесвітньо відомого хореографа Їржі Кіліана. Також їм виявився цікавим оперний театр в Карлсруе, який очолює Пітер Шпулер. Саме звідси театр отримав технічні майстер-класи від Ральфа Хеслінгера та Стефана Воінкі. З подачі Пітера Шпулера, Андрій Сітарський, помічник генерального директора-художнього керівника, мав змогу побувати на курсах «ОпераЄвропа менеджмент курс» в м. Пезаро, Італія. Цього року на запрошення німецької сторони дирекція театру побувала на Вагнерівському фестивалі в м. Байройт де познайомилась з правнучкою Ріхарда Вагнера, що працює оперним режисером.



На запрошення дирекції Міжнародного конкурсу вокалістів ім. А. Дідура в м. Битом (Польща), генеральний директор-художній керівник Василь Вовкун увійшов до складу журі, що в свою чергу дало можливість перейняти досвід у проведенні 5-ого Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької, що проходив 12-22 листопада 2019 року у Львові.



Цікаво складається співпраця ЛьвівОпери із зарубіжними митцями. І тут, знову, важливо згадати постановку Р. Вагнера «Лоенгрін», постановниками якої стали режисер Міхаель Штурм (Німеччина) та художник-сценограф Матіас Енгельман (Австрія). Доречним й корисним для творчого складу театру була робота хору і солістів з німецьким хормейстером Йоганесом Кьоллєром.



Далі дирекція театру намітила співпрацю з польським режисером Міхалем Знанецькі та сценографом Луїджі Скоджліо над оперою Дж. Пуччіні «Турандот»; німецьким режисером Андреасом Вайріхом, сценографом Анною Шкотл над операми Д. Бортнянського «Сокіл» та «Алкід».



На запрошення відомого культового режисера Кшиштофа Варліковського представники театру побували на його прем'єрі у Мюнхені – опера Р. Штрауса «Саломея». Варліковський прийняв запрошення на постановку опери у Львові.



Знаковим є той факт, що ЛьвівОпера стала відбірковим майданчиком і для європейських міжнародних конкурсів. Вже другий рік поспіль Міжнародний конкурс оперних співаків «Бельведер» ім. Ганса Габора проявляє інтерес до вокального потенціалу України. І не дарма, оскільки сьогодні українські імена – серед фіналістів даного конкурсу.



Передісторією до гідного представлення та збереження професійного рівня виконавського складу театру є постійний розвиток, обмін досвідом та культурне різноманіття.



Саме тому, спільними зусиллями Львівської національної опери та однодумців з проєкту «Колоратура Опера Лаб», вже стало звичним проведення майстер-класів для солістів-вокалістів, артистів балету, артистів оркестру. Цього року для солістів-вокалістів майстер-класи провели Гергард Карі та Магдалена Ренвард (Австрія), для балету – Марчелло Алджері (Італія), Андрій Мусорін, Микола Міхєєв (Україна), для артистів оркестру – Марсель Бергман (Ізраїль), для артистів хору – Йоганнес Кьоллєр (Німеччина).



А на завершення року балетна трупа театру побувала на гастролях в Італії. «Дон Кіхот» Людвіга Мінкуса покоряв глядачів міста Трієст на сцені уславленого театру Дж. Верді. Ця творча зустріч стала початком для співпраці між двома театрами на майбутнє.



