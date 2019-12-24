«Коли в театр ходити модно».
Прорив Львівської національної опери-2019
Звіт Львівського національного оперного театру за 2019 рік
229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівська національна опера підбила підсумки за 2019 рік. Попри такий успіх, дирекція театру амбітно обіцяє продовжувати курс на мистецький прорив і далі дивувати своїх шанувальників нешаблонними підходами, дарувати фонтан емоцій і нові прем'єри.
Зауважимо, що програма розвитку театру «Український порив» гендиректора Василя Вовкуна успішно реалізовується з 2017 року.
«Це прорив українського оперного мистецтва у європейський контекст з його різноманітними формами і стилями, викликами і провокаціями»
«Мене часто перепитують, що означає творча програма «Український прорив»: які її мотивації та головне завдання.
Це, зокрема,
▶творчий прорив українського оперного мистецтва у європейський контекст з його різноманітними формами і стилями, викликами і провокаціями;
▶вихід з театру-музею, в якому світ завмер і відсутні будь-які живі рефлексії;
▶постановки нових оперних і балетних постановок українських композиторів;
▶розширення музичного діапазону світової класики;
▶ко-продукція з європейськими музичними театрами;
▶сучасна режисура постановок, пошук експериментів, що актуалізує оперне і балетне мистецтво;
▶запрошення до співпраці кращих співаків, танцівників, диригентів, хореографів, хормейстерів, режисерів», – пояснив генеральний директор-художній керівник Львівської опери Василь Вовкун.
Це, зокрема,
▶творчий прорив українського оперного мистецтва у європейський контекст з його різноманітними формами і стилями, викликами і провокаціями;
▶вихід з театру-музею, в якому світ завмер і відсутні будь-які живі рефлексії;
▶постановки нових оперних і балетних постановок українських композиторів;
▶розширення музичного діапазону світової класики;
▶ко-продукція з європейськими музичними театрами;
▶сучасна режисура постановок, пошук експериментів, що актуалізує оперне і балетне мистецтво;
▶запрошення до співпраці кращих співаків, танцівників, диригентів, хореографів, хормейстерів, режисерів», – пояснив генеральний директор-художній керівник Львівської опери Василь Вовкун.
Василь ВОВКУН
генеральний директор- художній керівник Львівської національної опери
Творчий прорив
Цього року у Львівській національній опері було зіграно 229 вистав, з них 6 – дитячих.
Як відомо, «Український прорив» декларує розширення музичного діапазону світової класики і входження у європейський контекст з його різноманітними формами і стилями, викликами і провокаціями. Саме такою у театрі стала прем'єра опери Р. Вагнера «Лоенгрін» у постановці німецького режисера Михаіла Штурма, сценографа та художника з костюмів Матіаса Енгельмана, під орудою маестро Мирона Юсиповича. Варто зауважити, що головні партії у ній виконали як українські, так і німецькі оперні співаки. Знаковим є те, що зарубіжна та українська критика достойно оцінили цю непересічну для театру роботу.
Далі Оперний театр вирішив знову повернути Львову музику В. А. Моцарта «Директор театру» та відкрити музику Ж. Оффенбаха – «Ключ на бруківці» у постановці головного режисера театру Галини Воловецької, диригентів Мирона Юсиповича та Ірини Стасишин.
Дирекція театру доклала чимало зусиль до реанімації та реалізації Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької, який останній раз відбувся десять років тому. Прикметно, що гран-прі V конкурсу виграла співачка з хору Львівської опери Мар'яна Мазур, а перше місце виборов соліст театру Роман Чабаранок.
Балет І. Стравінського «Правда під маскою», що складається з двох одноактних постановок «Пульчинелла» і «Весна священна», поставлених хореографом з Італії Марчелло Алджері та американським диригентом українського походження Теодором Кучером, вийшов у півфінал Всеукраїнського фестивалю-премії «Гра» і був показаний на сцені Національної опери України в Києві. Міжнародне журі фестивалю відзначило балет І.Стравінського «Правда під маскою» у виконанні балетної трупи Львівської опери найвищою премією.
Далі Оперний театр вирішив знову повернути Львову музику В. А. Моцарта «Директор театру» та відкрити музику Ж. Оффенбаха – «Ключ на бруківці» у постановці головного режисера театру Галини Воловецької, диригентів Мирона Юсиповича та Ірини Стасишин.
Дирекція театру доклала чимало зусиль до реанімації та реалізації Міжнародного конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької, який останній раз відбувся десять років тому. Прикметно, що гран-прі V конкурсу виграла співачка з хору Львівської опери Мар'яна Мазур, а перше місце виборов соліст театру Роман Чабаранок.
Балет І. Стравінського «Правда під маскою», що складається з двох одноактних постановок «Пульчинелла» і «Весна священна», поставлених хореографом з Італії Марчелло Алджері та американським диригентом українського походження Теодором Кучером, вийшов у півфінал Всеукраїнського фестивалю-премії «Гра» і був показаний на сцені Національної опери України в Києві. Міжнародне журі фестивалю відзначило балет І.Стравінського «Правда під маскою» у виконанні балетної трупи Львівської опери найвищою премією.
Фінансові досягнення
Як пояснили у Львівському національному оперному театрі, плановий обсяг доходів на 2019 рік становив 50 млн 400 тис. грн. Втім фактично театр від своєї діяльності за рік заробив 59 млн 400 тис. грн (виконання становить 117,9 %). При цьому дохід від реалізації театральних квитків при плані 33 млн 800 тис. грн фактично становить 41 млн 200 тис. грн ( виконання становить 121,9 %). Водночас інші доходи при плані 16 млн 600 тис. грн визнанні в сумі 18 млн 200 тис. грн (виконання становить 109,6 %)
▶дохід оренди приміщення – 1 млн 246 тис. грн; відшкодування комунальних послуг від орендарів – 252 тис. грн;
▶функціонування залу глядача для проведення інших заходів – 8 млн 900 тис. грн;
▶дохід від реалізації вхідних оглядових квитків інтер'єру театру – 4 млн 50 тис. грн;
▶дохід від реалізації програмок – 145 тис. грн;
▶дохід від проведення циклу концертів в Дзеркальній залі — 1 млн 416 тис. грн;
▶дохід від функціонування Дзеркальної зали – 780 тис. грн;
▶дохід від проведення гастрольної діяльності по Україні – 200 тис. грн;
▶дохід від проведення гастрольної діяльності за кордоном – 1 млн 90 тис. грн;
▶дохід від реклами – 20 тис. грн;
▶дохід від надання послуг із виготовлення декорації – 67 тис. грн;
▶проценти від залишку коштів на рахунку – 10,7 тис. грн;
▶дохід від курсових різниць – 4,2 тис. грн;
▶дохід від списання металобрухту – 4,3 тис. грн;
▶дохід від повернення гранту – 9,8 тис. грн;
▶дохід від депозиту – 3,6 тис. грн.
249,4 грн
середня вартість реалізованого квитка
183 406 грн
середній фактичний збір з однієї вистави
74,4%
завантаженість глядацької залі
Варто наголосити, що обсяг власних доходів Львівської опери порівняно з 2018 роком зріс на 9 млн 775 тис. грн (на 19,7 %), основний дохід від реалізації театральних квитків збільшився на 9 млн 278,1 тис. грн (на 28,4 %), обсяг інших доходів збільшився на 297,3 тис. грн (4,6 %).
Що стосується цінової політики, то середня вартість реалізованого театрального квитка у 2019 році становить 249,4 грн при плані 224,7 грн (у 2018 році ціна була 198,5 грн при плані 169,2 грн). Середній фактичний збір з однієї вистави становить 183 тис. 406 грн при плані 148 тис. 899 грн і стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 989 місць (в 2018 році – 141 тис. 653 грн).
Також зауважимо, що відповідно до фактичної відвідуваності театральних вистав репертуару за 2019 рік завантаженість глядацької зали становить 74,4 % при плані 66,8 % (за 2018 – 72,5 % при плані 58,2%).
За звітний період поставлено дві прем'єрні вистави:
–опера Р. Вагнера «Лоенгрін», яка відбулася 1 березня 2019 року. Витрати на постановку здійсненні за рахунок власних доходів театру та фактично становлять 2 млн 707,9 тис. грн згідно виконавчого кошторису.
–одноактна опера В.А. Моцарта «Директор театру» та комічна опера Ж.Оффенбах «Ключ на бруківці» 12 жовтня 2019 року. Витрати на постановку здійсненні за рахунок власних доходів театру та фактично становлять 361 тис. грн згідно виконавчого кошторису.
За рік фактична кількість глядачів на ранкових, вечірніх та виїзних виставах становила 168,4 тис. осіб при плані 150,0 тис. осіб (в 2018 – 164,9 тис. осіб при плані 130 тис.).
Що стосується цінової політики, то середня вартість реалізованого театрального квитка у 2019 році становить 249,4 грн при плані 224,7 грн (у 2018 році ціна була 198,5 грн при плані 169,2 грн). Середній фактичний збір з однієї вистави становить 183 тис. 406 грн при плані 148 тис. 899 грн і стабільній комерційній місткості глядачевої зали в кількості 989 місць (в 2018 році – 141 тис. 653 грн).
Також зауважимо, що відповідно до фактичної відвідуваності театральних вистав репертуару за 2019 рік завантаженість глядацької зали становить 74,4 % при плані 66,8 % (за 2018 – 72,5 % при плані 58,2%).
За звітний період поставлено дві прем'єрні вистави:
–опера Р. Вагнера «Лоенгрін», яка відбулася 1 березня 2019 року. Витрати на постановку здійсненні за рахунок власних доходів театру та фактично становлять 2 млн 707,9 тис. грн згідно виконавчого кошторису.
–одноактна опера В.А. Моцарта «Директор театру» та комічна опера Ж.Оффенбах «Ключ на бруківці» 12 жовтня 2019 року. Витрати на постановку здійсненні за рахунок власних доходів театру та фактично становлять 361 тис. грн згідно виконавчого кошторису.
За рік фактична кількість глядачів на ранкових, вечірніх та виїзних виставах становила 168,4 тис. осіб при плані 150,0 тис. осіб (в 2018 – 164,9 тис. осіб при плані 130 тис.).
Кадрова реформа
Однією з основних проблем, яка передалась нам у спадщину з радянських часів, у театрі вважають кадрове питання.
«Вважається нормальним і справедливим, часто будь-як, допрацьовувати до пенсійного віку, а потім і після нього. Таким чином, театр старіє, не омолоджуючись, він просто не має майбутнього. Ця психологія настільки вкоренилася і настільки сильна, що незважаючи на прийняття Закону №2669-д «Про внесення змін до деяких Законів України щодо запровадження контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури», активно протестує, опирається йому, а, щонайчастіше, використовує всі ресурси і важелі впливу на дирекцію: від розповсюдження фейків у інтернет-просторі до тиску профспілковою, громадською, церковною, партійною, провладною силами», – констатує Василь Вовкун.
Василь ВОВКУН
генеральний директор- художній керівник Львівської національної опери
Відтак керівництво Львівської національної опери прийняло рішення провести чергове підписання контрактів майже з усім творчим складом театру у свій, індивідуальний, спосіб.
Так, на художню раду театру дирекцією було винесено питання про створення незалежних професійних комісій для попереднього перегляду та прослуховування творчих працівників театру, в яких закінчується термін контракту. Далі дирекцією театру приблизно за місяць до процедури були видані внутрішні накази, де вказувалась мотивація, рішення художньої ради, час, назви оперних та балетних вистав, які підлягають перегляду та прослуховувань. Артистам оркестру і хору вказувався обов'язковий репертуар для виконання. Всі заходи по процедурі були внесені в загальний план театру, імена членів комісії до початку переглядів і прослуховувань не розголошувались. Їхнім завданням було дати творчому працівнику театру коротку професійну характеристику відповідно займаній посаді та категорії, а також виставлені бали за 12-бальною шкалою оцінювання. Опісля всіх переглядів і прослуховувань зробили зустрічі членів комісії із керівництвом того чи іншого творчого підрозділу для звірки оцінок. У театрі наголошують, що вони багато в чому співпадали, і вже тоді усі разом рекомендували директору продовжувати чи не продовжувати з тим чи іншим працівником дію контракту. Після відпустки, на вимогу творчого складу театру, народився четвертий, незапланований, але виправданий передконтрактний етап. Він наполягав в оцінці творчим складом керівництва кожного підрозділу театру. Артисти оркестру таємним голосуванням оцінювали роботу диригентів, інспектора; солісти-вокалісти дали оцінку роботи диригента і режисерського управління; артисти балету – художньому керівництву балету, диригентам, педагогам-репетиторам, концертмейстерам, інспекторам; артисти хору – хормейстерам, концертмейстерам, інспектору.
Так, на художню раду театру дирекцією було винесено питання про створення незалежних професійних комісій для попереднього перегляду та прослуховування творчих працівників театру, в яких закінчується термін контракту. Далі дирекцією театру приблизно за місяць до процедури були видані внутрішні накази, де вказувалась мотивація, рішення художньої ради, час, назви оперних та балетних вистав, які підлягають перегляду та прослуховувань. Артистам оркестру і хору вказувався обов'язковий репертуар для виконання. Всі заходи по процедурі були внесені в загальний план театру, імена членів комісії до початку переглядів і прослуховувань не розголошувались. Їхнім завданням було дати творчому працівнику театру коротку професійну характеристику відповідно займаній посаді та категорії, а також виставлені бали за 12-бальною шкалою оцінювання. Опісля всіх переглядів і прослуховувань зробили зустрічі членів комісії із керівництвом того чи іншого творчого підрозділу для звірки оцінок. У театрі наголошують, що вони багато в чому співпадали, і вже тоді усі разом рекомендували директору продовжувати чи не продовжувати з тим чи іншим працівником дію контракту. Після відпустки, на вимогу творчого складу театру, народився четвертий, незапланований, але виправданий передконтрактний етап. Він наполягав в оцінці творчим складом керівництва кожного підрозділу театру. Артисти оркестру таємним голосуванням оцінювали роботу диригентів, інспектора; солісти-вокалісти дали оцінку роботи диригента і режисерського управління; артисти балету – художньому керівництву балету, диригентам, педагогам-репетиторам, концертмейстерам, інспекторам; артисти хору – хормейстерам, концертмейстерам, інспектору.
«Картина вималювалася надзвичайно цікавою. Львівська опера отримала повну творчу діагностику зі всіма хворобами або їх симптомами. Це було вперше! Це було дуже непросто! Помилки були як з боку оцінювачів, так і з боку оцінюваних. Але процедура переглядів і прослуховувань максимально наблизила нас до об'єктивності моменту. Також весь творчий колектив театру опинився ніби в іншому просторі і часі, зрозумівши, що по-старому існувати далі неможливо: сьогодення вимагає руху вперед, титанічної роботи над собою, усвідомлення того, що ти працюєш в національній опері…», – констатує Василь Вовкун.
Василь ВОВКУН
генеральний директор- художній керівник Львівської національної опери
У театрі пояснюють, що пішли на зустріч профспілці, залишивши з непрохідними балами більшість тих, кому залишилося працювати до трьох років до пенсії, а також одиноких матерів. Але з однією умовою – за рік підняти рівень, в іншому випадку – знову перегляд і прослуховування.
Більше того, з тими, з ким дія контракту не продовжена, перейшли до кінця сезону на цивільно-трудові відносини, щоб не залишити посеред року ось так напризволяще.
Як пояснює Василь Вовкун, кадрова реформа дає можливість змінити сам творчий процес, наблизивши його до європейських норм.
Більше того, з тими, з ким дія контракту не продовжена, перейшли до кінця сезону на цивільно-трудові відносини, щоб не залишити посеред року ось так напризволяще.
Як пояснює Василь Вовкун, кадрова реформа дає можливість змінити сам творчий процес, наблизивши його до європейських норм.
«Мається на увазі безперервна робота з артистами-вокалістами через майстер-класи, акторську майстерність, вивчення іноземних мов, призначення на нові партії через кастинг, тобто цей процес направлений на підвищення професійності кожної творчої особистості та посилення конкурентоспроможності. Це саме стосується артистів балету, хору. По-новому організувати творчий процес артистів оркестру та музичних груп. Цей процес є дуже мінливим, непостійним, він може весь час видозмінюватись, враховуючи індивідуальний підхід до кожної творчої особистості. В цьому й полягає чи не найсуттєвіша запорука успіху творчої програми «Український прорив»», – резюмував він.
Василь ВОВКУН
генеральний директор- художній керівник Львівської національної опери
Технічні «обновки» театру
Варто зауважити, що в рамках програми «Український прорив» також декларується модернізація усього технічного устаткування, необхідного театру. До важливої події технічного прориву належить закупівля проекційного обладнання PANASONIC ET-D75LE в кількості трьох одиниць та придбання 8-го світлового прибору на загальну суму 6 млн 318 тис. грн; придбання музичних інструментів, які обійшлися у 6 млн 800 тис. грн. Кошти на цю закупівлю Львівська опера отримала від Мінкульту. Так, для музичного салону Львівської опери придбали омріяний інструмент – рояль «Стенвей», презентація якого відбулась 7 грудня. Окрім цього, театр отримав ще чотири роялі для вокальних класів, арфу та тубу для оркестру.
Нещодавно до Львівської опери запросили технічного директора оперного театру міста Карлсруе (Німеччина) – Ральфа Хеслінгера та головного художника зі світла цього ж театру – Стефана Воінкі. Основною мотивацією їхнього приїзду була оцінка технічного забезпечення, зустрічі з технічним персоналом, проведення майстер-класів у нашому театрі. Через два тижні було отримано план дизайну світлового устаткування, а також план реформування верхньої та нижньої механізації сцени. Вирішення цього питання є досить вартісним, але тим не менше керівництво Львівської опери вирішило замовити в одеської фірми розробку технічно-кошторисної документації щодо поетапної модернізації застарілого технічного устаткування, включаючи режисерський пульт і пульт нового покоління для художників-освітлювачів.
Сцена Львівської опери, на жаль, немає закулісного простору, так званих кишень для зберігання хоча б кількох комплектів сценічних декорацій, тому кожного дня їх потрібно вивозити, а інші привозити зі складу, що знаходиться на вул. Гайдучка. Зараз придбали вантажний автомобіль для автопарку, закінчують ремонтні роботи на складах, зокрема, закупили сучасний вантажний ліфт вартістю майже 600 тис. грн.
Як відомо, Львівська національна опера належить до історичних пам'ятників культури України і вимагає до себе особливого ставлення і збереження. Відтак на ремонтно-реставраційні роботи по заміні системи пожежної сигналізації головної будівлі театру цього року Мінікульт виділив 9 млн 137 тис. грн.
Також цього року під час відпустки у театрі закінчили роботи по стелі і центральній люстрі, таким чином завершивши величезний проєкт.
На завершення варто зауважити, що європейські оперні театри отримують від своїх міністерств, міської та регіональної влади приблизно від 30 до 60 млн євро в рік, не враховуючи спонсорів, наразі про подібне фінансування Львівській опері залишається лише мріяти…