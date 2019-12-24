

Варто зауважити, що в рамках програми «Український прорив» також декларується модернізація усього технічного устаткування, необхідного театру. До важливої події технічного прориву належить закупівля проекційного обладнання PANASONIC ET-D75LE в кількості трьох одиниць та придбання 8-го світлового прибору на загальну суму 6 млн 318 тис. грн; придбання музичних інструментів, які обійшлися у 6 млн 800 тис. грн. Кошти на цю закупівлю Львівська опера отримала від Мінкульту. Так, для музичного салону Львівської опери придбали омріяний інструмент – рояль «Стенвей», презентація якого відбулась 7 грудня. Окрім цього, театр отримав ще чотири роялі для вокальних класів, арфу та тубу для оркестру.



Нещодавно до Львівської опери запросили технічного директора оперного театру міста Карлсруе (Німеччина) – Ральфа Хеслінгера та головного художника зі світла цього ж театру – Стефана Воінкі. Основною мотивацією їхнього приїзду була оцінка технічного забезпечення, зустрічі з технічним персоналом, проведення майстер-класів у нашому театрі. Через два тижні було отримано план дизайну світлового устаткування, а також план реформування верхньої та нижньої механізації сцени. Вирішення цього питання є досить вартісним, але тим не менше керівництво Львівської опери вирішило замовити в одеської фірми розробку технічно-кошторисної документації щодо поетапної модернізації застарілого технічного устаткування, включаючи режисерський пульт і пульт нового покоління для художників-освітлювачів.



Сцена Львівської опери, на жаль, немає закулісного простору, так званих кишень для зберігання хоча б кількох комплектів сценічних декорацій, тому кожного дня їх потрібно вивозити, а інші привозити зі складу, що знаходиться на вул. Гайдучка. Зараз придбали вантажний автомобіль для автопарку, закінчують ремонтні роботи на складах, зокрема, закупили сучасний вантажний ліфт вартістю майже 600 тис. грн.



Як відомо, Львівська національна опера належить до історичних пам'ятників культури України і вимагає до себе особливого ставлення і збереження. Відтак на ремонтно-реставраційні роботи по заміні системи пожежної сигналізації головної будівлі театру цього року Мінікульт виділив 9 млн 137 тис. грн.



Також цього року під час відпустки у театрі закінчили роботи по стелі і центральній люстрі, таким чином завершивши величезний проєкт.



На завершення варто зауважити, що європейські оперні театри отримують від своїх міністерств, міської та регіональної влади приблизно від 30 до 60 млн євро в рік, не враховуючи спонсорів, наразі про подібне фінансування Львівській опері залишається лише мріяти…



