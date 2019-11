Лікувати без кордонів. Як львів'янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катращук це не спинило, молода лікарка гостро відчувала, що вона потрібна саме там, і, ставши членом гуманітарного проєкту STEP-IN (Saint Elizabeth University's Project for Iraq in Need), у 2016 році вирушила у Іракський Курдистан допомагати постраждалим від терористів ІДІЛу.



«Я завжди хотіла стати лікарем і працювати в Іраку. Так-так, саме в Іраку», – цими словами 29-річна лікарка-психіатр, інтерн психотерапії розпочала у Львові зустріч під назвою «Коли намет стає домівкою, а табір – містом: Ірак очима лікарки».