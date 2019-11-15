Лікувати без кордонів. Як львів'янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Ще з дитинства Катерина мріяла стати медиком, щоб поїхати в Ірак допомагати людям. Причиною цього стали телевізійні сюжети про початок у 2003 році війни на цій території, страждання людей і поламані долі.



– Я народилася у дуже маленькому селі в Жовківському районі, де часто вечорами не було світла, в цей час бабуся розповідала мені історії про Другу світову війну. З бабусею ми і дивилися новини, коли американські військові вперше ввели свої війська в Ірак. Тоді я сказала їй, що хочу бути лікарем і працювати там з людьми. Для дитини з села це було майже неможливо. Але нема нічого неможливого, всі мрії здійснюються, – з твердістю в голосі розповідає дівчина.



Закінчивши Львівський медуніверситет та інтернатуру, Катерина намагалася самостійно знайти організації, які б допомоги реалізувати її дитячу мрію. Однак пошуки нічим не увінчалися.



– Однак якось несподівано мені прийшло повідомлення від друга-монаха, який цікавився, чи бува не знаю я лікарів, які б хотіли працювати в Курдистані. Коли я «загуглила» і побачила, що Північний Курдистан – це Ірак, я відразу ж зголосилася їхати, – на емоціях пригадує Катерина.



