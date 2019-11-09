На Пустомитівщині поїзд насмерть переїхав 38-річного чоловіка

Вчора, 8 листопада, у Путомитівському районі потяг переїхав 38-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції близько 20.40 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району на залізничних коліях виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблого – ним виявився 38-річний мешканець іншого села Пустомитівщини. Також встановлено, що чоловік помер від травм, отриманих внаслідок наїзду потяга, сполучення та номер якого встановлюється.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років. Проводиться досудове розслідування.