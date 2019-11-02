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У Міністерстві розвитку громад анонсували кадрові зміни в ДАБІ Львівщини

Наталя Дуляба

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Зараз відбувається конкурс на голову Державної архітектурної будівельної інспекції. Після призначення нового керівника обласні представництва ДАБІ, зокрема й на Львівщині, також чекатимуть кадрові зміни. Таким чином в уряді хочуть подолати будівельну корупцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад і територій України.

 

Очільниця міністерства Альона Бабак зауважила, що одне з пріоритетних завдань Кабміну – це подолання корупції в ДАБІ. Відтак цей процес уже стартував.

«Ми почали з кадрових питань. Але не лише вони вирішують питання корупції. Мають бути прийняті ще багато рішень щодо оптимізації роботи цієї структури, внесенню змін до процесу здійснення і нагляду, і автоматизації процесу отримання дозволів, і залучення органів місцевого самоврядування на етапі введення об’єктів в експлуатацію Це – комплексні системні рішення, які мають подолати корупцію», – заявила Альона Бабак.

Водночас вона зауважила, що через ДАБІ Україна унаслідувала велику кількість об’єктів, які отримали дозволи на незаконній основі. Тому в уряді думають, що робити з тими будинками, де вже живуть люди.

«Нам доведеться вийти до народних депутатів, і приймати рішення індивідуально десь щодо амністії, десь щодо рішення з демонтажу окремих об’єктів. Або з розумінням ставитись до того, що є певні публічні конфлікти щодо таких об’єктів, і виходити на громадські слухання, а вже далі приймати рішення», – додала міністерка.

Зазначимо, що на Львівщині є дві Держархбудінспекції: ДАБК м. Львова, яка підпорядковується Львівській міськраді, та ДАБК Львівської області. Останньою зараз керує Роман Желих.

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