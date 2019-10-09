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Львів’янка стала найгарнішою мамою Європи

Вероніка Рой

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37-річна львів’янка Наталія Тропак на конкурсі краси «Місіс Європа 2019» завоювала цінний титул. Жінка отримала перемогу в номінації «Мама Європи 2019». Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор конкурсу краси «Місіс Східна Європа» Уляна Оксенюк.

Конкурс краси «Місіс Європа-2019» проходив на іспанському острові Гран-Канарія.

«Грандіозна подія увінчалась успіхом. Наталію Тропак визнали найгарнішою мамою Європи та нагородили почесним та дуже цінним титулом «Mrs. Mother of Europe 2019», – написала вона.

Титул «Місіс Європа 2019» здобула представниця Естонії Мілла Карпікова.

Як пише Galnet, львів’янка виховує чотирьох дітей. Також жінка має великий професійний досвід за плечима, адже вона переклад, фотограф, SMM-менеджер, випускниця факультету Міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. Однак у пріоритеті у львів’янки – діти.

«Бути мамою – це благословення і великий дар, відповідальність і служіння з присвятою. Уже 15 років свого материнства я постійно вчуся і працюю над собою, намагаюся знаходити гармонію і поєднувати всі ролі: особистості, жінки і мами. Материнство змінило мене: укріпило, зробило і сильнішою, і впевненішою, і більш смиренною», – розповідала львів’янка.

Фото: Facebook-сторінка Наталії Тропак

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