Цькування на роботі: як не стати жертвою мобінгу?

В Головному управлінні юстицій у Львівській області розповіли, як себе вести у випадку мобінгу на роботі.

Як йдеться у повідомленні, мобінг – це психологічний терор, тиск, цькування співробітниками свого ж колеги.

«Мобінг – це спосіб, який дозволить, не застосовуючи офіційних заходів, змусити працівника піти з роботи. Це може бути пов’язане з тим, що людина перешкоджає чийомусь кар’єрному зростанню. Реакція на поведінку людини є відповіддю на те, що відбувається. Інколи люди влагнсими вчинками провокують неприйняття. Не так часто жертвою мобінгу стає привітна і доброзичлива людина», – розповів очільник юстиції у Львівській області Микола Станіщук.

Що робити, щоб уникнути мобінгу?

Шукайте порозуміння з колегами.

Не демонструйте роздратування. Не будьте різкими.

Шукайте спільні нейтральні теми для розмов (про погоду, про природу, про літературу).

Вітайте колег зі святами. Беріть участь у спільних заходах.

Не поширюйте пліток. Не беріть участі в обговоренні вчинків інших.

Не вдавайтеся до критики без вагомих підстав.

Що робити, якщо ви є жертвою мобінгу?

Не поспішайте звільнятися.

Не мовчіть. Спробуйте поговорити з колективом.

Намагайтесь відстоювати свою позицію. Відповідайте на зауваження, аргументуйте та пояснюйте свої вчинки.

Не дозволяйте принижувати себе. Якщо ви проаналізували ситуацію і зрозуміли, що вашої провини немає, будьте впевнені у собі.

Спробуйте знайти позитивні риси в людей, з якими працюєте. Або подумайте про те, що, можливо, ви просто необ’єктивно ставитеся до них.

Додамо, раніше Верховній Раді пропонували запровадити штрафи за цькування на роботі.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».