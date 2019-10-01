Останнім часом мене наштовхує питання Львова та європейських цінностей. Деякою мірою можна стверджувати, що тут були покладені основи європейських цінностей: правова держава, громадянське суспільство, відсутність корупції, високий моральний рівень. Середньовіччя називають темними часами. І цей бренд темного Середньовіччя тягнеться і донині. Але чи насправді це було так? Знаєте, якщо зазирнути в історію, можна побачити чимало доказів величезного просвітництва, моралі, цивілізованості в ті давні часи.



У Середньовіччі король Речі Посполитої не міг відійти від закону та вплинути на суд. Уявляєте, це було неможливо: ні теоретично, ні практично. В цей час, до речі, король сам особисто розглядав усі суперечки. Наприклад, він міг вивчати питання щодо будівництва: чи можна у Львові на місці двох кам'яниць збудувати одну нову. І колись неможливо було когось підкупити, аби щось збудувати, адже все вирішував сам король.



Нещодавно натрапив на один цікавий випадок, який трапився 1566 році – це давнє Середньовіччя. Тоді королем був Сигізмунд II Август. У львівській хроніці написано, що він особисто розглядав якийсь майновий спір між двома львівськими містянами: один називався Ян Долина, а інший – Роберт Фукс. Судді переслали королю свій вердикт стосовно цього питання, а той у свою чергу зробив помітку і відіслав назад. Згодом виявили, що король допустився помилки, він не врахував якийсь пункт закону. Вони позначили цю помилку і відіслали йому назад. Уявляєте, якийсь там кепський львівський магістрат вказує королю на помилку? Щоб мав зробити король у темному Середньовіччі? На наступний день, напевно, міг сказати всім відрубати голови. Але тоді король, ніби нічого і не сталося, просто виправив помилку. Оце була правова держава, король не відходив від закону, а мова про підкуп, наприклад суддів, взагалі не йшла.

