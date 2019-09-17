Підприємство у Чишках, на території якого спалахнула пожежа, забруднює ґрунт, – екологи

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Львівщини відібрали проби ґрунту поблизу приватного підприємства «Бізнес-Інтер-Груп», що в селі Чишки Пустомитівського району. Експертиза виявила у деяких із них перевищення вмісту важких металів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

«Проведено аналіз відібраних п’ятьох проб ґрунту за такими хімічними показниками: азот амонійний, п’ятиоксид фосфору, нітрати, хлориди, нафтопродукти (неполярні вуглеводні), водневий показник рН, важкі метали (рухомі форми): цинк, кадмій, кобальт, залізо, марганець, свинець, мідь та хром», – йдеться у повідомленні.

У двох із п’яти пробах ґрунту екологи виявили перевищення вмісту важких металів:

– у пробі ґрунту, відібраній на земельній ділянці приблизно 5 м на схід від підприємства: цинк перевищує допустиму норму в 1,3 раза, кадмій – в 1,4 раза, кобальт – в 1,7 раза, залізо – в 1,2 раза, марганець – в 1,7 раза;

– у пробі ґрунту, відібраній на земельній ділянці за межами підприємства з північно-східної сторонни: перевищення цинку – у 1,7 раза, кадмію – в 1,5 раза, залізо – в 1,2 раза.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, основним видом діяльності приватного підприємства «Бізнес-Інтер-Груп» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Втім фірма також займається виробництвом лаків, фарб, друкарської фарби, мастик та іншої хімічної продукції.

Компанія існує з 2013 року, її власницею є львів’янка Мар’яна Цапун.

Нагадаємо, 30 серпня на території цього підприємства у Чишках спалахнула пожежа. Тоді мешканцям, які живуть поблизу палаючого складу розчинників, радили не виходити без потреби на вулицю та позачиняти вікна.

Під час пожежі на підприємстві постраждало двоє працівників.

Фото: ДСНС