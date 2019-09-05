За незаконний видобуток бурштину в Україні хочуть впровадити кримінальну відповідальність

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №2059 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України». Відповідний законопроєкт та супровідні документи до нього опубліковані на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.

Документ визначений Президентом як невідкладний.

«Прийняття закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування бурштину або переміщення його через митний кордон України» дозволить правоохоронним органам ефективно запобігати, виявляти, розслідувати та притягати до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, пов’язаних із незаконним видобуванням бурштину, а тим самим сприятиме поліпшенню ситуації із захисту надр України», – ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, проєкт закону пропонує передбачити кримінальну відповідальність за переміщення бурштину через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю (контрабанду). Крім того, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 2401, якою передбачається кримінальна відповідальність за незаконне видобування бурштину; реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину; незаконне видобування бурштину або його реалізацію, придбання, пересилання, зберігання, передачу, перевезення, переробку, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або у значних розмірах (у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян), а так само за незаконне видобування бурштину, вчинене на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду.

Законопроєктом також запроваджується спеціальна конфіскація за незаконне видобування бурштину.

Незаконне видобування бурштину пропонують карати штрафом від 700 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка незаконно видобутого бурштину в разі ухвалення законопроєкту каратимуться штрафом від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до шести років, або позбавленням волі на той самий термін.

Незаконний видобуток буршитину, або його реалізація, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення або переробка, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або у значних розмірах, а так само видобування бурштину, вчинене на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, – каратимуться позбавленням волі на термін від чотирьох до семи років.