ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть прикордонника, який незаконно переправляв людей через кордон

Вероніка Рой

|

Судитимуть начальника відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України за незаконне переправлення особи через державний кордон України скеровано до суду обвинувальний акт стосовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

Результатами досудового розслідування встановлено, що посадовець прикордонної служби розробив та реалізовував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

«За перевезення через пункт пропуску «Ужгород» без проходження митного контролю одержав від громадянки України 300 євро неправомірної вигоди. Начальника відділу прикордонного загону відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення вини, начальнику відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...