На Львівщині судитимуть прикордонника, який незаконно переправляв людей через кордон

Судитимуть начальника відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України за незаконне переправлення особи через державний кордон України скеровано до суду обвинувальний акт стосовно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Результатами досудового розслідування встановлено, що посадовець прикордонної служби розробив та реалізовував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

«За перевезення через пункт пропуску «Ужгород» без проходження митного контролю одержав від громадянки України 300 євро неправомірної вигоди. Начальника відділу прикордонного загону відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

У разі доведення вини, начальнику відділу одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.