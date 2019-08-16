Маршрутка №4А тепер їздитиме через «Іскру»

Виконавчий комітет Львівської міської ради вніс зміни до маршруту автобуса №4А, що сполучає Сихів із центром міста. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Маршрутки №4А, які раніше по прямій курсували проспектом Червоної Калини, тепер будуть з’їжджати на вул. Коломийську і доїхати до «Іскри», а вже після цього – знову повертатися на проспект Червоної Калини.

Відтак повний маршрут автобусів №4А виглядатиме таким чином: просп. Червоної Калини – вул. Коломийська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. В. Стуса – вул. Снопківська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

У зворотному напрямку: пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – вул. Князя Романа – вул. І. Франка – вул. І. Свєнціцького – вул. В. Стуса – вул. С. Литвиненка – вул. Угорська – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Коломийська – просп. Червоної Калини.

Нагадаємо, ще донедавна маршрут №4А практично не працював, тому взимку на нього запустили нові білоруські МАЗи.

Як повідомляв Львівський портал, про повну відмову АТП-1 від маршруту №4А заговорили у 2017 році. Причиною цьому стало те, що після запуску синівського трамвая він нібито став нерентабельним. Вже тоді на маршруті працювали лише декілька невеликих автобусів, а знамениті «гармошки», які закупляли до Євро-2012, стояли у депо.