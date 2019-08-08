У Лисиничах замінюють аварійний магістральний водогін

У селі Лисиничі, у районі вулиці Квіткова, триває заміна магістрального аварійного трубопроводу, по якому подається вода від водозабору Плугів до споживачів міста Винники та Личаківського району міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

За словами директора ЛМКП «Львівводоканал» Дмитра Ваньковича, у 2018 прокладено 1,5 км водогону Винники — Кривчиці на суму 14,8 млн грн, і 1,1 км трубопроводу Винники — Довга на суму 9 млн грн.

«Зараз ми міняємо 300 метрів гостроаварійної ділянки магістрального водогону, яким вода із Золочева подається до Львова. Цей водогін забезпечує водою мешканців Личаківського району — це приблизно 15% всього водозабезпечення Львова.

Торік ми мали 250 аварій на цій ділянці. Трубопроводи тут великого діаметру, з великим тиском, тому при аваріях втрати величезні. Також старий трубопровід виконаний зі сталі не високої якості. Отож, крім аварій, маємо погіршення якості води, бо відслоєння заліза потрапляє у воду. І це при тому, що ми 100% води добуваємо артезіанської, хорошої якості. Але через аварійні труби не завжди такі показники якості води можуть бути в мешканців. Тому, замінюємо трубопроводи на чавунні», — повідомив Дмитро Ванькович.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», чавунні трубопроводи компанія, яка виграла тендер, замовляє в Ірані. На жаль, в Україні, не виробляють чавунних труб такого діаметру. Термін експлуатації чавунник труб вдвічі довший ніж сталевих, і причому не погіршують якість води.

Загалом для повної заміни 2-х гілок водогонів Винники — Кривчиці та Винники — Довга необхідно близько 355 млн грн.

Довідка. Магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 80-ті роки ХХ століття зі сталевих труб діаметром 800 мм загальною протяжністю 7,4 км.

Водопровідний водогін від насосної станції Винники—Довга—Сихів був введений в експлуатацію в грудні 1988 року зі сталевих труб діаметром 1000 мм загальною протяжністю 14 км, з робочим тиском 13 атмосфер.