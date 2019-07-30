За роки українці вже звикли жити у воюючій країні, тому розпитуємо пані Оксану, чи допомагають кухні небайдужі, так само як і п'ять років тому.



«Я б не сказала, що ми сильно відчули різницю. Ми співпрацюємо з такими людьми, для яких за п'ять років нічого не змінилося. Вони як допомагали, так і допомагають. Нам дуже багато допомагає громада Бібрки. Свого часу вони навіть нам город садили. Також у Бібрці оголошують для нас збірку овочів, продуктів. Наприклад, після Великодня люди зібрали для нас 1500 домашніх яєць. До нас також приходять студенти і навіть діти. Іноді заходять і наші захисники, але у всіх них однакова реакція, що й важко описати. Зі сльозами на очах вони бачать, що на вулиці люди ведуть безтурботне життя, а тут щось готується для них», – розповідає пані Оксана.



Свій великий внесок у роботу Львівської волонтерської кухні робить «Об'єднання українок Люксембургу», зокрема Наталія Павлик. Для кухні вона висилає вінілові рукавички, які є дороговартісними, але так необхідні господиням.



