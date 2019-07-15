Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

– Якщо говорити про масову культуру в театрі, як оцінюєте таке явище?



– Так чи інакше, мистецтво ділиться на високе і масове. Я в масовому мистецтві прожив дуже багато: досліджував його виникнення, місію, напрацював підручник «Мистецтво режисури масових видовищ». Мушу сказати, якщо високе мистецтво опускається до масовості задля виживання, то це поганий театр. Це часто буває кітч, який не має нічого спільного зі справжнім мистецтвом.



Попри це театр не стоїть на місці, він модернізується, в ньому використовуються сучасні технології, зокрема відеопроектори та графіка. Але тоді, коли це влучно, коли це підкреслює концептуальність ідеї, коли це естетично вписується. А масове мистецтво, на відміну від високого, позбавлене естетики.



– 40 років творчої діяльності – не мало. Оглядаючись, які періоди у Вашому житті були найбільш плідними? Якими своїми постановками найбільше гордитеся?



– Звісно, 20-30 років тому і сам Вовкун був іншим, хвилювали зовсім інші проблеми. На початках мені просто хотілося вирватися з традиційного контексту, який був напрацьований до цього.



Якщо говорити, наприклад, про фестиваль «Червона рута» (Василь Вовкун – багаторічний режисер-постановник Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута», – ред.), то це дійсно стало величезним кроком вперед, порівнюючи з традиційною естрадою. І коли зазвучали «Барти Гадюкіни», «Сестричка Віка», «Кому вниз» (лауреати першої «Червоної рути» 1989 року, – ред.), то це вже був зовсім інший рівень. Тоді навіть виникло деяке несприйняття того, що вірші Шевченка використовувалися у рок-музиці…



Теперішній період пов'язує мене з оперним жанром. Він існує в Україні в таких традиційних і, часто, в патріархальних формах, де відсутній будь-який модерний підхід. Вовкун у своїй програмі «Український прорив» пропонує не тільки українській музиці вийти і утвердитися на оперній сцені, але й класичній музиці перетворюватися згідно актуальних, сучасних тенденцій. Наприклад, якщо подивитися мого «Дон Жуана» (опера В.А.Моцарта, режисером якої на сцені Львівської опери став Василь Вовкун, – ред.), то він викликає сучасні асоціації.



Жанр особливо у Європі стає дуже модерним, а якщо говорити про Мюнхен, то навіть авангардним. Саме таку режисуру я хочу запрошувати до львівського театру. Остання наша постановка опери «Лоенґрін» Р. Вагнера довела, що глядач прагне таких робіт. Мої колеги говорили, якщо до кінця цієї вистави в залі залишиться хоча б 40 осіб, то це буде добре. Однак подивитися на львівський «Лоенґрін» зараз приїздять зі всієї України, і навіть з Німеччини та Австрії.



– Яким чином протягом цього часу видозмінювався театр: його тенденції, естетика, мораль?



– Ще у 60-ті роки з появою телебачення було багато прогнозів, що театр загине. Так само говорили, коли з'явилося кіно. Був час, коли у в театр справді приходило мало людей. Все ж сьогодні ми бачимо потребу людей у ньому, попри появу комп'ютерів, 3D фільмів тощо. Просто це животворчий процес, який торкає за душу.



У радянські часи український театр не мав змогу грати п'єси навіть прогресивних російських драматургів. Нині він, звісно, кардинально змінив свій репертуар, тому що тепер все є абсолютно дозволеним. Так чи інакше, наш театр вчиться європейських традицій. Я не кажу, що все потрібно переймати. Скажімо, вищезгадана мюнхенська традиція авангардного оперного театру буде зовсім незрозумілою тут, у Львові. Адже Мюнхен виховав такого глядача, що може зрозуміти складність сучасних постановок. У нас такого ще нема, хоча театр приділяє увагу цьому вихованню…



