Міськрада дозволила перебудувати гараж на багатоповерхівку біля Львівського медінституту

На вул. Пекарській, 65 на місці гаража з’явиться 8-поверховий будинок із житловими квартирами у верхніх поверхах, громадськими приміщеннями та автостоянкою. Відповідні містобудівні умови та обмеження на реконструкцію видав виконавчий комітет міськради Львова громадянам Світлані Радомській, Роману Дарделло та Ользі Яворській. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 27 червня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, Світлана Радомська, Роман Дарделло і Ольга Яворська звернулись у міську раду за погодженням реконструкції два дні тому, 25 червня. Нерухомістю на вул. Пекарській, 65 вони володіють з 2016 та 2018 років, тож тепер вирішили перебувати існуючий гараж під багатоповерхівку.

Будівництво вестимуть в історичному ареалі Львова, поруч із медичним університетом на земельній ділянці площею майже 0,05 га.

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка належить до зони Г-2 – торгово-ділової зони, а також частково до зони Г-5 – лікувальних зон відповідно до зонінгу Личаківського району.

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Як пояснив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, на вул. Пекарській, 65 зараз є незавершений житловий будинок, який складається із трьох секцій. Бізнесмени викупили розташовану поруч нерухомість, на місці якої хочуть зараз зводити четверту секцію.

«Це вже побудований будинок, остання, четверта секція якого попадає на викуплений раніше об’єкт. Вона примикатиме до існуючої будови», – додав Юліан Чаплінський.

Своїм рішенням виконавчий комітет встановив, що висота будівлі після реконструкції не повинна перевищувати 30 м. Відтак до існуючого 8-поверхового житлового будинку добудують ще одну секцію на стільки ж поверхів.

Будівництво на вул. Пекарській, 65 станом на травень 2019 року. Фото – ЛУН

Зазначимо, що житловий будинок на вул. Пекарській, 65 почали зводити у 2015 році. Один метр квадратний тут коштував майже 40 000 гривень. Землю під це будівництво сесія міськради Львова виділила Світлані Радомській ще влітку 2012 року, після цього міський голова наклав вето на цю ухвалу. Втім незабаром депутати більшістю голосів таки змогли його подолати.

За даними видання Дивись.info, у 2017 році Міністерство культури України зверталось у поліцію з вимогою перевірити будівельні роботи на 14 об’єктах, що знаходяться в історичному ареалі Львова. Серед них – і будинок на вул. Пекарській, 65.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, львів’янка Світлана Радомська є фізичною особою-підприємцем, який займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Також вона має декілька фірм та Благодійний фонд імені Йосипа Радомського.

Роман Дарделло є співвласником обласного діагностичного центру, новоствореної будівельної компанії «Леополіс-кепітал груп», фермерського господарства «Улар» та ряду інших підприємств.